許紹雄逝世｜笑言性格懶唔恨做主角　「覺都冇得瞓又唔係做看更」

有「Benz哥」之稱的資深藝人許紹雄，因癌症引發器官多重機能衰竭，於今日（28日）凌晨安詳離世，終年76歲。許紹雄縱橫影圈多年，一直在影視作品中都是當配角，但又拍出不少經典。早前許紹雄接受《香港01》專訪，就有講到對於未能演主角的心態︰「做主角？瞓都冇得瞓，你又唔係做看更，做咩要搞到自己咁辛苦？」樂天知命就是許紹雄的人生觀。

許紹雄早前接受《香港01》訪問，暢談做配角的樂趣。(資料圖片)

有機做導演都拒絕

在訪問中，問及許紹雄笑演技獲肯定，但多年來未有擔任主角機會，可有婉惜？他就笑言做主角好辛苦，是搵自己笨的事。「我性格天生就係懶，當年在麗的張正甫話事（主政）時，有建議我試做導演，先由PA（Production Assistant，製作助理）做起。我問PA幾錢個月，佢答我︰『6、700！』我話你都黐綫，我初初轉去麗的都1900個月，所以我唔肯專。一來錢啦，二來好辛苦，做PA即係『棍王』，接棍王，所有人鬧都係鬧PA先，幾陰功。」

許紹雄做過唔少警察角色，包括《新紮師兄》系列的舅父冬。（網上圖片）

許紹雄續說當年拍劇時，做主角非常吃力，休息時間都冇。「瞓都冇得瞓呀，你又唔係做看更，做咩要搞到自己咁辛苦？你睇以前TVB華仔（劉德華），辛苦到病，外景早上6點拍，外景收工入廠，廠景拍到凌晨3、4點，返屋企沖個涼又返去，真係冇得瞓，咁做主角做得咁辛苦做咩呢？」

歡喜哥一角令觀眾印象深刻（TVB USA Official）

配角處於不敗之地

他又笑言自己做配角，正好站於不敗之地。「我而家輸打贏要，部戲收得嘅我話，我都我有份做。部戲唔收得時，關我鬼事呀？係個主角事。」最幸運是他演的配角有不少經典，如《新紮師兄》舅父冬、《暗戰》黃啟法、《新紮師妹》方鍾Sir、《使徒行者》歡喜哥等。許紹雄︰「真係估唔到，我好夠運，電影唔係主角，電視又唔係主角，都係做二線，但我就有好多代表作，反而好多人做主角，但大家都未必記得佢做過邊部主角。」

許紹雄。(資料圖片)

談到經典的「方鍾Sir」一角，邊跑邊喊的「Go Go Go」認真得來相當搞笑。「都係即興咋，一路走一路做咩好呢，咪叫下囉。」至於即興寫「Sir」字，就是劇本已有，但許紹雄覺得能成為經典，因為當時跟周驄演得夠認真。「大家好認真去做呢場戲，尤其周驄叔，大家都冇話忍笑，因為拍嗰陣都唔覺有咩，唔覺得特別好笑，冇諗過出嚟效果咁好。」