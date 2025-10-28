許紹雄逝世︱蔡卓妍發珍貴劇照感謝鍾落海　兩度飾演父女光影永存

76歲香港資深演員「Benz哥」許紹雄今日（28日）凌晨約2時30分，因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世。許紹雄生前拍攝大量喜劇影視作品，猶其以《新紥師妹》系列飾演「方中Sir」鍾落海最為深入民心。阿Sa蔡卓妍曾與許紹雄多次合作，更於早前作品《這個夏天有異性》及《美麗密令》裡兩度飾演父女，阿Sa對於許紹雄離世感到非常惋惜，亦於社交媒體分享兩張珍貴同框劇照表達感恩與懷念。

許紹雄於今日凌晨約2時30分，因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世。（葉志明 攝）

蔡卓妍今日分享兩張與許紹雄同框的珍貴劇照，表達感謝及懷念。（蔡卓妍IG圖片）

蔡卓妍於社交媒體分享與許紹雄同框的兩張珍貴劇照，並在劇照上寫上「謝謝你」，用以表達對許紹雄為演藝生涯增添色彩的謝意。其中於TWINS早期作品《這個夏天有異性》劇情中，蔡卓妍與許紹雄首度飾演父女蔡琪與Louis，琪琪為青春情竇初開時，周旋於兩位男生的追求之間，父親的朋友Danny更與鍾欣桐飾演啦啦隊好姊妹發展出感情，喜劇情節爆笑連場，令觀眾印象深刻，亦奠定TWINS青春活力形象。

蔡卓妍於社交媒體分享與許紹雄同框的兩張珍貴劇照，並在劇照上寫上「謝謝你」，用以表達對許紹雄為演藝生涯增添色彩的謝意。（蔡卓妍IG限時動態截圖）

許紹雄與蔡卓妍於《這個夏天有異性》裡飾演父女。（《這個夏天有異性》電影劇照）

及後於《美麗密令》中，蔡卓妍與許紹雄再次在《新紥師妹》相近的劇情中飾演父女，許紹雄重演鍾落海固然令觀眾印象深刻，蔡卓妍飾演新紥女警鍾愛芳亦為系列帶來新鮮感。許紹雄於劇情中帶同女兒蔡卓妍在警局返工，向不少同胞介紹心肝寶貝，其中一段向外賣員介紹女兒、請對方多多關照的橋段，盡顯港產喜劇幽默感，亦成為一對銀幕父女永存光影裡的珍貴畫面。

許紹雄與蔡卓妍在《美麗密令》裡再度飾演父女。（《美麗密令》電影劇照）