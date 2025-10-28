女孩︱舒淇臨近台灣上映仍想再剪新版本　親自披露未報金馬獎原因

華語影后舒淇今年首執導演筒，憑首部自編自導電影《女孩》於釜山國際電影節奪得「釜山獎—最佳導演獎」，震撼一眾華語影迷觀眾！舒淇昨日（27日）於台灣舉行上映記者會，與監製葉如芬攜同邱澤、9m88、白小櫻與金馬影后林品彤一同出席，更於記者會分享製作歷程時一度眼泛淚光！

舒淇於會上談到《女孩》由威尼斯到釜山、再回到台灣上映，坦言要面對台灣觀眾令自己相當緊張：「在威尼斯、在釜山，可以說他們看不懂，還是比較緊張，但醜媳婦還是要見公婆。」至於講到看不懂，舒淇卻笑言同為導演的老公馮德倫，因為在外國留學成長，算是一個外國人看不懂，亦因為商業與文藝取向不同而未有在拍時與對方商討：「我們是不同路線的，他是比較商業片路線，我拍完有給他看想說說有甚麼感覺，他是和這個年代完全不同的人，但還蠻感動的，不過有點不太理解為何男人會這樣，我就說他是外國人不懂啦！」

早前2025金馬獎公布入圍名單時，《女孩》未獲任何提名令外界大感意外，舒淇笑言直到最近兩日仍與張叔平討論，是否應該再剪接一個新版本。監製葉如芬則透露：「今年金馬報名於7月31日截止，我們8月15日才出第一版，因為威尼斯影展是9月，所以我們是壓到最後一刻才做出來，她（舒淇）一直修修改改。」亦續指：「如果丟一個不好的作品報名金馬獎，那我會很難過，金馬和國際影展不一樣，國際影展可以壓到最後一天，但金馬不行。我們對《女孩》非常看重，她（舒淇）剛剛還問我說可不可以再修剪一個版本，我說不行，都要上片了！」看來舒淇對這部改編親身成長經歷、首次執導的作品份外看重，對剪接出完美版本的要求極高！