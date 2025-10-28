出精特工隊︱林家熙聲演三級動畫片　楊樂文承認MIRROR表演失準

挪威成人動畫《出精特工隊》由簡君晋導演初試發行，今日率領凌文龍、陳漢娜、林家熙、Lokman楊樂文、陳湛文、岑珈其、「小薯茄」成員肥蚊、阿J及朱Mic等幕後與配音團隊出席電影首映禮，為11月8日正式上映造勢！《出精特工隊》劇情小小鹹多多趣，首映禮上更以泡泡槍出征，一眾聲演演員與幕後高呼「全力發射」，現場演員噴射出晶瑩泡泡、唯獨Lokman一人卡彈，一臉尷尬令大家更添歡笑！

《出精特工隊》一眾聲演演員及幕後一同出席首映禮。（葉志明 攝）

一眾聲演演員發射泡泡槍！（葉志明 攝）

Lokman手上泡泡槍卡彈，一臉尷尬令大家爆笑！（葉志明 攝）

MIRROR隊長楊樂文、岑珈其與林家熙分別於《出精特工隊》裡聲演左右腦、精子及人類，來自劇情世界不同界別，三位於首映禮上接受傳媒訪問時，談到岑珈其為一粒精子配音，他笑言：「我始終係由一粒精子誕生嘅，所以演返應該係冇問題嘅！」Lokman隨即笑指：「即係本色演出？」岑珈其笑言同意。至於楊樂文一人分飾左右腦，則笑言失控：「因為一般都係大腦控制全身，但今次就有其他部位控制返轉頭，最後咩都做唔到！」林家熙於劇情中飾演人類，為首次成為三級片男主角：「我配音嘅時候好多『動作場面』，第一次做三級片男主角，要用氣聲、節奏去講。難度在於我錄音嘅時候，出面有三個麻甩佬望住、好期望，最後都好好反應！」

楊樂文、岑珈其及林家熙於《出精特工隊》首映禮上接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

岑珈其與Locker此前於網台「試當真」活躍演出，如今網台終告結束營運，珈其表示相當掛念當時製作的回憶，但表示該台精神將會延續下去；在最後一集激動流淚的林家熙，則表示受到現場氣氛影響，抒發出情緒亦為開心事。對於「試當真」創辦人游學修與幕後人員之間的矛盾，林家熙坦言參與拍攝時一直沒有感到異樣：「呢啲溝通喺任何一間公司、上司下屬之間都一定有！（見證到破冰？）其實嗰晚已經破咗冰。」珈其亦表示同意：「其實佢哋關係一直都冇問題，我覺得唔駛太擔心。」

林家熙表示游學修其實與公司幕後人員已經破冰。（葉志明 攝）

岑珈其、林家熙均為「試當真」鐵腳演員之一。（葉志明 攝）

日前MIRROR於ViuTV節目巡禮上表演，被粉絲認為表現略為失準，隊長楊樂文亦代表團隊回應指：「尋日係有不足嘅，但我覺得要上MAMA（韓國頒獎禮）舞台嘅話，就點都會緊張，唔關尋日嘅表現事。」

MIRROR隊長楊樂文承認昨日表現失準。（葉志明 攝）

MIRROR昨日於ViuTV節目巡禮上表演時，被粉絲認為表現失準。（資料圖片）

Lokman表示將會全力以赴，並已安排足夠時間進行綵排：「我相信尋日嘅失準可能關太陽風暴、水星逆行嘅問題……其實人有狀態高低，仲有啲時間可以Pick up返。粉絲見面會同排練一早安排好，所以冇問題。」