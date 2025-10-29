出精特工隊︱凌文龍被嘲似精子主角　陳漢娜化身明精：但唔係姓林

挪威成人動畫《出精特工隊》由簡君晋導演初試發行，今日率領凌文龍、陳漢娜、林家熙、Lokman楊樂文、陳湛文、岑珈其、「小薯茄」成員肥蚊、阿J及朱Mic等幕後與配音團隊出席電影首映禮，為11月8日正式上映造勢！《出精特工隊》劇情小小鹹多多趣，首映禮上更以泡泡槍出征，一眾聲演演員與幕後高呼「全力發射」，現場演員噴射出晶瑩泡泡、唯獨Lokman一人卡彈，一臉尷尬令大家更添歡笑！

《出精特工隊》一眾聲演演員及幕後一同出席首映禮。（葉志明 攝）

《出精特工隊》一眾聲演演員及幕後一同出席首映禮。（葉志明 攝）

《出精特工隊》一眾聲演演員及幕後一同出席首映禮。（葉志明 攝）

《出精特工隊》一眾聲演演員及幕後一同出席首映禮。（葉志明 攝）

一眾聲演演員發射泡泡槍！（葉志明 攝）

一眾聲演演員發射泡泡槍！（葉志明 攝）

一眾聲演演員發射泡泡槍！（葉志明 攝）

Lokman手上泡泡槍卡彈，一臉尷尬令大家爆笑！（葉志明 攝）

凌文龍與Hanna陳漢娜於《出精特工隊》為男女主角「斯文」與「明精」配音，在聲演新作首映禮上接受傳媒訪問，龍仔笑言首次為「非人類」配音，經驗相當獨特：「今次聲演嘅角色唔係人類，係一個『準人類』啦，大家知道佢係一粒精！」Hanna亦笑指：「我今次喺《出精特工隊》係聲演明精，不過唔係姓林嘅！」表示一直想嘗試為動畫配音，終於如願以償！

凌文龍、陳漢娜於《出精特工隊》首映禮上接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

陳漢娜笑言角色「明精」並非姓林！（葉志明 攝）

陳漢娜終於如願以償為動畫配音。（葉志明 攝）

簡君晋導演於首映上透露覺得凌文龍與陳漢娜與兩位「精子」主角樣貌相似，龍仔笑言尷尬：「其實我係人嚟㗎！我已經『成精』、係成功咗㗎！但有幾個人都話我真係好似（Hanna：係呀係呀！）咁我會配返副橙色框眼鏡㗎喇！」當然亦機會向簡導反擊：「我只可以話阿簡個腦有問題囉！」

凌文龍被簡君晋笑言與精子主角「斯文」似樣，龍仔在訪問乘機反擊：「阿簡個腦有問題囉！」（葉志明 攝）

《IT狗2.0》早前終於推出宣傳片段，凌文龍笑言承繼上季傳統：「阿信依舊去到邊都邊人鬧啦！」亦透露話題上將與時俱進：「其實依家全世界都講緊AI，我哋劇情裡面都會講嘅。」陳漢娜雖然未有透露蒙玲角色細節，但亦乘機讚阿信：「阿信Gel咗頭！有少少靚仔咗！」凌文龍則表示有阿信與蒙玲送花：「大家都會見到我哋嘅關係有昇華！」

凌文龍、陳漢娜為《IT狗2.0》的男女主角，終於鬆口談到劇情。（葉志明 攝）