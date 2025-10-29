出精特工隊︱阿J承諾票房千萬扮精子跑渣馬　對試當真結束嘆可惜

挪威成人動畫《出精特工隊》由簡君晋導演初試發行，昨日率領凌文龍、陳漢娜、林家熙、Lokman楊樂文、陳湛文、岑珈其、「小薯茄」成員肥蚊、阿J及朱Mic等幕後與配音團隊出席電影首映禮，為11月8日正式上映造勢！《出精特工隊》劇情小小鹹多多趣，首映禮上更以泡泡槍出征，一眾聲演演員與幕後高呼「全力發射」，現場演員噴射出晶瑩泡泡、唯獨Lokman一人卡彈，一臉尷尬令大家更添歡笑！

《出精特工隊》一眾聲演演員及幕後一同出席首映禮。（葉志明 攝）

一眾聲演演員發射泡泡槍！（葉志明 攝）

Lokman手上泡泡槍卡彈，一臉尷尬令大家爆笑！（葉志明 攝）

「小薯茄」成員肥蚊、阿J與朱Mic均為《出精特工隊》精子角色配音，三位於首映禮上接受傳媒訪問時，對精子角色的任務相當有體會，肥蚊笑言：「發覺原來每粒精子都有佢哋嘅原生任務！」阿J更語出驚人表示：「我記得自己嘅努力，睇返啲精子力爭上游，記返起我自己都係咁！有少少記憶、曾經自己都係好努力！所以我都要繼續努力！」肥蚊隨即笑指：「仲游緊？」阿J則表示其實是人生要力爭上游。

「小薯茄」成員阿J、肥蚊、朱Mic一同於《出精特工隊》首映禮上接受訪問。（葉志明 攝）

阿J、肥蚊、朱Mic一同示範力爭上游！（葉志明 攝）

談到票房福利，阿J突然忽發奇想：「如果萬聖節有人Cosplay精子，都幾得意！」肥蚊則大膽提議：「如果大家一齊起跑衝出去，都幾過癮！如果今年渣馬見到，都幾好喎！」因此阿J便即場許下承諾：「不如我哋一齊Cosplay精子跑渣馬，票房去到1000萬啦，一齊去精子跑步！」被問到會否有人負責Cosplay卵子，肥蚊隨即耍手擰頭：「卵子得一粒太矜貴！」一直在旁的朱Mic卻人間清醒地表示：「同埋卵子應該喺終點喎！」眾人則笑言卵子或許由不在現場的程人富負責Cosplay！

阿J即場承諾票房千萬扮精子跑渣馬。（葉志明 攝）

網上頻道「試當真」早前結束營運，「小薯茄」作為同行、昔日亦有不少合作機會，阿J嘆指相當可惜，雙方一直如戰友一樣合作：「我覺得佢哋結束經營係可惜嘅，佢哋都係有才華嘅創作者，都一齊拍過唔少精彩嘅片，冇咗個伙伴係唔開心嘅。」至於會否為網上頻道經營前景感到擔心，肥蚊則表示：「擔心係都會有嘅，但係我哋繼續力爭上游啦！」在結束經營前，「試當真」傳出老闆游學修與幕後人員出現溝通問題，被問到「小薯茄」曾否出現同類情況，肥蚊則開玩笑指：「我哋四個本身都有溝通問題，未去到老闆嗰到！」阿J則表示就算有溝通上的困難，大家仍然會互相扶持。