44歲「美國隊長」基斯伊雲斯榮升爸爸　傳女兒名字結合夫妻姓氏

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）被外媒爆原來已正式榮升做爸爸，消息指他與28歲葡萄牙女星Alba Baptista，於10月25日，在美國麻省誕下愛情結晶品，雖然未有公開孩子的姓名與性別，不過有傳二人誕下的為女兒，而全名就分別融合父母姓氏，為「Alma Grace Baptista Evans」。

基斯伊雲斯與Alba Baptista約於2020年相戀，2021年更在紐約被拍下手拖手畫面，後來會大方公開戀情。（網上圖片）

2023年二人低調結婚，到今年爆出已誕下小孩。（網上圖片）

基斯伊雲斯與Alba Baptista約於2020年相戀，2021年更在紐約被拍下手拖手畫面，後來會大方公開戀情。到2023年9月，兩人低調地於波士頓地區的家中舉行婚禮，有指當時婚禮保密操施相當嚴格，除要簽署保密協議，手機也要被暫時沒收。據悉《復仇者聯盟》中，只有「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey）、「雷神」基斯杜化咸士禾夫（Christopher Hemsworth）與「鷹眼」謝洛美李維納（Jeremy Lee Renner）獲邀出席。

女星Alba Baptista在16歲出道，演出短片《Miami》。2019年被選中為Netflix劇集《修女戰士》（Warrior Nun）主角。（視覺中國）

基斯伊雲斯憑「美國隊長」一角聲名大噪。（劇照）

有指基斯伊雲斯早為當父親做好準備，近日以約700萬美元（約5600萬港元）出售荷里活山莊住所，計畫搬到波士頓與家人同住。傳媒亦翻查他在2022年受訪時，就表示自己最嚮往的日子，是擁有妻子、孩子與一個安穩的家，希望讓孩子在熟悉的環境中長大。如今似乎已一一達成目標。