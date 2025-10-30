Hulu劇集正式登陸香港Disney+　《訴訟女王》《獨家黑幕》將上架

Hulu平台製作的劇集，現在正式登陸香港Disney+，令香港觀眾在一個平台，盡攬海量優質美劇及經典作品。當中包括Kim Kardashian主演全新劇集《訴訟女王》，講述全女班離婚律師大展拳腳。至於《情留半天》系列男主角Ethan Hawke主演的新劇《獨家黑幕》，揭開權貴驚天內幕，一樣有得睇。

Kim Kardashian主演全新劇集《訴訟女王》，11月4日有得睇。（《訴訟女王》海報）

《訴訟女王》將於11月4日獨家上線，劇集由Kim Kardashian、Naomi Watts、Niecy Nash-Betts等主演，六度奪得艾美獎的 Ryan Murphy 執行監製、編劇及執導、《花邊教主》Kim Kardashian主演。故事講述一班女性離婚律師離開男性主導的律師行後，聯手自力營運全新的律師事務所。她們進取、聰明、豐有情感，無論於法庭上還是於自己的團隊中，都要應對各式各樣包括分手、秘密醜聞與忠誠等危機極高的問題。於這個金錢至上、愛情就是戰場的世界中，她們不只投入於這場遊戲之中，更矢志於改變遊戲規則！

《獨家黑幕》由Sterlin Harjo執導，Ethan Hawke主演並兼任執行製作，將於 11月26日上架。（《獨家黑幕》海報）

《獨家黑幕》由Sterlin Harjo執導，Ethan Hawke主演並兼任執行製作，講述公民記者Lee Raybon (Ethan Hawke飾) 的刺激冒險。這位狂熱的記者自稱「土爾沙真相守護者」，他對真相的執著總讓他惹上麻煩。Lee Raybon最新一篇深度報導，揭露了權傾一時的Washberg家族秘辛，沒想到Dale Washberg (Tim Blake Nelson 飾) 隨即離奇自殺身亡，Lee Raybon知道自己挖到驚天內幕了。