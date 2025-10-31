許紹雄離世︱何雁詩密切關心許惠菁情緒狀態　銘記Benz哥笑聲善良

第十五屆全國運動會（十五運會）及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）將分別於11月9日及12月8日揭幕，負責轉播賽事的香港電台昨日（30日）舉行啟動禮，邀請泳兒、連詩雅、何雁詩及梁諾妍等一同出席，為運動員打氣之餘公布全運相關節目播放詳請。啟動禮上，何雁詩與一眾節目評述員一同登場，Stephanie為個人專項高爾夫球評述外，亦會做定功課與大家直擊香港主場的八大項目！

何雁詩出席香港電台為十五運會節目舉行的啟動禮。（葉志明 攝）

何雁詩將為十五運會賽事節目擔任評述員。（葉志明 攝）

連詩雅、梁諾妍、泳兒與何雁詩一同出席啟動禮。（葉志明 攝）

何雁詩於啟動禮後接受《香港01》訪問，表示得悉要為全運會進行評述後，便努力做好功課、熟讀各項目運動員資料，至於個人專項高爾夫球，除了能見證香港球壇好友出戰外，希望評述表現更進一步：「我希望喺戰術方面分享，如果觀眾唔熟悉高爾夫球，有時隔住電視睇會比較難明。同埋參與全運會嘅（港隊）男女子成員我都熟悉，特別係陳芷澄係同我一齊長大，我哋五歲已經識；男子方面就有之前贏過亞運金牌嘅許龍一，所以除咗賽事現場，都可以提供多啲場外資訊畀大家！」

何雁詩於啟動禮上接受《香港01》訪問。（葉志明 攝）

高爾夫球作為何雁詩專項運動，對代表港隊出戰的運動員非常熟悉。（葉志明 攝）

香港資深演員許紹雄日前離世，何雁詩有幸曾經合作同框，對Benz哥的離開感到非常惋惜，受訪時一度眼泛淚光，並表示：「關於見到佢最後一面，我覺得係好私人嘅回憶，唔太想分享。但我會記住佢嘅笑聲、同佢相處嘅時間。雖然我有同Benz哥一齊工作過，但係真正認識佢，係因為佢個女Charmaine（許惠菁）好熟，而佢哋好好客、成日邀請我哋去屋企Party。Benz哥係一個好善良、絕頂好人，我覺得好可惜，大家都失去一個好好嘅人。」她表示連日一直關心許惠菁的情緒，承諾：「作為朋友，大家會好好睇住Charmaine。」因此亦請外界放心，讓Charmaine有足夠空間時間面對。

何雁詩談到許紹雄時眼泛淚光。（葉志明 攝）