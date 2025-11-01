專訪｜葉念琛不介意被網民負評：彈我？你未必夠班

葉念琛被網民稱為「旺角活地亞倫」，但他從來不介意，反而有點高興，因為他的偶像正是活地亞倫，他每次有新作出現，作品還未發佈，例必已被網民先下手為強，口誅筆伐，有人會因為負評而感到困擾，但葉念琛不會。

經常有人批評葉念琛，不懂拍戲、寫劇本，他不介意反而有點疑惑，他說：「我拍咗廿幾年戲，寫咗二、三十個劇本，有賣座亦有大家鍾意，你一句說話，話我唔識寫劇本？我反而疑惑，咦？唔通你識？」

鬧我嘅人換咗幾代，葉念琛仲喺度！

葉念琛每次有作品出現必被網民「招呼」，但他不介意，而且他覺得作品要公開，要有人討論，否則只是電腦內的一個檔案，對於「黑粉」負評，葉念琛顯得一臉豁達，更拋出金句：「唔緊要啦，我哋出得嚟行預咗畀人彈」他直言作品的生命是由觀眾再創造，無論好壞，都是作品面世後必然過程。

「鬧我嘅人換咗幾代，葉念琛仲喺度！」這句聽落有點「串」，但有種身經百戰的傲氣，可能因為葉念琛是影評人出身，當年批評電影用字比時下網民留言更辛辣，所以葉念琛「唔介意你鬧我」，尤其這個生活艱苦年代，好多人需要一個發洩渠道：「因為你可能生活上有啲嘢⋯⋯葉念琛正好成為你嘅出氣袋。」

葉念琛相信這是一個「評論的年代」根本無得避，人人都可以寫下自己的評論，你唯一能做到的是練好自己心理素質。

葉念琛首部舞台劇作品《鱷魚之吻》本周六公映，今次葉導更是出品人之一。

成大事者不與眾謀

葉念琛人生有兩大座右銘，這兩句說話正好成為他的心理護盾，第一句，他說好早已寫在黑板上：「成大事者不與眾謀。」他解釋這句話適合創作人。「做得大事嘅人，是不會跟很多人商討。一件大事一定是你覺得要做你就做，唔駛周圍問人意見。」

佢將呢套哲學應用到工作上：「呢個係我做事規則，唔得，我自己面對；失敗，我自己面對。」佢反問，如果做一件事要問一百個人，「一來慢，二來一百人的意見，我點過濾？」

你讚我未必真心，彈我你未必夠班

「對於人哋嘅讚美同批評，我經常覺得：『你讚我又未必真心；你彈我又未必夠班。』」這是葉念琛人生第二句座右銘，很自我的人才有這個想法，葉念琛亦忠於自己，更自言別人說他自私也可以，他對所有事情，感覺很中性，即使你讚他，他亦不會「輕飄飄」「唔好人哋讚你兩句，你就鬆毛鬆翼，未必真心㗎。」

葉念琛承認自己是一個「獨行俠」，寫劇本從來都是一個人，而人生他覺得最重要是忠於自己，「呃人好容易，呃自己先難，所以對自己先係最真，我從來都係獨行俠」