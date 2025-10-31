風林火山︱麥浚龍康城後神隱至今零宣傳　大學講座反駁無視外界論

香港警匪犯罪劇情片《風林火山》由Juno麥浚龍執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演，電影號稱斥資四億元打造、醞釀八年至今終於在10月1日上映，成為全港觀眾網民熱議話題作品。《風林火山》早於5月中旬在法國康城影展「午夜展映」單元全球首映，當時麥浚龍攜同梁家輝、古天樂與高圓圓亮相放映及紅地氈，為麥浚龍以《風林火山》導演身份唯一一次出席對外公開活動，至今一直未有代表劇組出席任何宣傳工作。

《風林火山》於10月1日在香港及內地同步上映。（《風林火山》電影劇照）

麥浚龍由《風林火山》亮相康城開始神隱至今五個半月，日前終於以導演身份在香港都會大學出席嘉賓講座，向學生分享多年創作生涯歷程，與教授對談之間亦提到今次「零宣傳」首映及相關工作的原因。《風林火山》上映至今一個月，在觀眾網民眼中毀譽參半，麥浚龍維持一貫口風，坦言作品面世後自有其生命、並學懂放手，反駁外界認為他無視觀眾意見：「不是迴避迴響，只是往往不同的藝術形式，也總會有某程度的爭議。」即使未能得到外界理解與認同，但仍然認為是相當浪漫的事。

麥浚龍以導演身份在香港都會大學出席嘉賓講座。（都會大學網站圖片）

麥浚龍向學生分享多年創作生涯歷程，與教授對談之間亦提到今次「零宣傳」首映及相關工作的原因。（都會大學網站圖片）

麥浚龍維持一貫口風，坦言作品面世後自有其生命、並學懂放手。（都會大學網站圖片）

麥浚龍與都會大學師生合照。（都會大學網站圖片）

《風林火山》作為香港其中一部都市傳說電影，多年來做足保密功夫、一直備受觀眾期待。及至今年初，麥浚龍舉行《風林火山》在香港唯一一次公開活動，舉行雕塑及劇照展覽，並在接受傳媒訪問期間宣布將會參展康城，並在今年底上映。然而在麥浚龍帶《風林火山》於康城放映後，一直未有任何宣傳活動，電影甚至一反慣例未舉行首映禮，麥浚龍除了在社交媒體轉載部分觀眾的動態外，亦未有親自回應網絡上的意見評論。