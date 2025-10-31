Sydney Sweeney透點亮相震撼全場　莎朗史東「咖啡濾紙裝」合照

28歲新晉荷里活性感女神Sydney Sweeney，近年火速冒起，因為一套《高校十八禁》（Euphoria）有超性感演出而一劇成名，成為新一代銀幕性感女神！而Sydney Sweeney亦深知自己的賣點，每次出場都不讓大家失望。昨晚（30/10）她便出席雜誌《Variety’s 》舉辦的《Power of Women》活動，便以透點造型亮相，震攝全場。

一套《高校十八禁》，令28歲的Sydney Sweeney，晉身為荷里活新一代性感女神。（《高校十八禁》劇照）

Sydney Sweeney在活動上，以全銀透視裝亮相，而內裡更真空上陣。（視覺中國）

有趣是同場亦有莎朗史東（Sharon Stone），但其服飾就被網民留言指似咖啡濾紙。（視覺中國＋影片截圖）

Sydney Sweeney在活動上，以全銀透視裝亮相，而內裡更真空上陣，將美好身段展露人前。更大膽是她並沒有做安全操拖，零乳貼，讓現場嘉賓一覽無遺。奈何尺度所限，所有媒體都要為她的相片作打格處理，補番個AI乳貼給她，足見現場直擊的可貴。

抱歉！不加工的話，只能出大側面。（視覺中國）

抱歉！不加工的話，只能出大露背。（視覺中國）

抱歉！不加工的話，只能裁相刊登。（視覺中國）

Sydney Sweeney這件閃閃發光戰衣，原來是出自名設計師Christian Cowan 手筆，可見剪裁貼合，中間一個扭摺位令腰部收緊，完美地展現其個人曲線。有趣是同場亦有莎朗史東（Sharon Stone），但其服飾就被網民留言指似咖啡濾紙。

點擊即睇更多Sydney Sweeney靚相：

+ 21

Sydney Sweeney亦在台上發表演說，談到自己在娛圈中被低估的經歷。（視覺中國）

此外，Sydney Sweeney亦在台上發表演說，談到自己在娛圈中被低估的經歷。她表示深知那種感受。「在你有機會定義自己之前，別人總會先替你下定義。」又說每個人都有自己要克服和戰鬥的事，有時候看似力量不足，但只要堅持下去，一次又一次地發亮，最終都會有人看到。最後她更鼓勵年輕女性不要退縮，相信自己的力量已經在自己體內。