尋秦記｜古天樂變兵馬俑自己嚇自己　小古仔三大特徵神還原項少龍

香港都市傳說電影之一《尋秦記》，由古天樂、林峯、宣萱及郭羨妮等主演，據指電影即將於2026年1月1日在香港上映，並與內地賀歲檔期同步面世。《尋秦記》近日密鑼緊鼓展開宣傳，繼飾演秦始皇的林峯「穿越」至地鐵站的短片外，劇組亦趁萬聖節連發三條透過AI製作的宣傳片，簡單劇情玩味十足，更有影帝古天樂「親身上陣」，令影迷觀眾非常驚喜！

《尋秦記》為香港其中一部都市傳說電影，等候多年終於迎來上映機會！（《尋秦記》電影劇照）

《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱及郭羨妮等主演。（《尋秦記》電影劇照）

第一條《尋秦記》萬聖節宣傳片中，一位與古天樂樣貌極似的小童按門鈴玩Trick or Treat，但竟然發現一具兵馬俑開門，嚇得「小古仔」尖叫避走！嚇親小朋友後，兵馬俑竟突然除下「頭盔」，原來裡面竟然是戴上黑超的古天樂，更無奈地表示：「驚咩啫……見到自己都好驚嘅！」古天樂變成兵馬俑自己嚇自己，大玩《尋秦記》劇情基礎的穿越元素，而「小古仔」不論灰銀色髮型、古銅色肌膚與黑色戰鬥甲三項特徵，均神還原古天樂飾演的男主角項少龍，AI出乎意料地準確捕捉古仔的神髓，令不少影迷粉絲會心微笑！

小古仔不論髮色髮型、古銅肌膚與身上的戰鬥甲均與項少龍非常相似！（Youtube影片截圖）

小古仔玩Trick or Treat！（Youtube影片截圖）

一開門竟然見到兵馬俑！（Youtube影片截圖）

小古仔見到兵馬俑即刻嚇到走佬！（Youtube影片截圖）

原來兵馬俑真身係古天樂！（Youtube影片截圖）

「小古仔」同項少龍真係幾似！（《尋秦記》電影劇照）

第二段《尋秦記》萬聖節宣傳片中，由古天樂化身的兵馬俑踏進一家酒吧，在科學怪人、木乃伊、吸血殭屍及骷髏骨之間走過，吸引不少萬聖節常客的目光。兵馬俑見酒吧中有一台點唱機，便徑自走到點唱機前點歌，更表示：「正啊！我要聽《尋秦記》！」然後點唱機便播出劇集經典主題曲，勾起不少當年忠粉的回憶！

兵馬俑行入酒吧，竟然對點唱機最有興趣！（Youtube影片截圖）

兵馬俑二話不說點唱《尋秦記》主題曲！（Youtube影片截圖）

《尋秦記》作為都市傳說電影，觀眾一直期待踏入戲院觀映一刻，兵馬俑亦不例外在第三段萬聖節宣傳片帶酒吧一班朋友到戲院，甫一看到《尋秦記》片頭出現在大銀幕上，便驚喜得一同站立歡呼，當然兵馬俑內的AI古天樂亦再除低頭盔，肯定地對觀眾宣布即將上映：「嘩！《尋秦記》呀！遲啲見！」

入戲院睇《尋秦記》相信大家都等咗好耐！（Youtube影片截圖）

兵馬俑當然要再顯真身啦！（Youtube影片截圖）

