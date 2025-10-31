世外｜叫好叫座票房兩日破178萬　童童感謝觀眾：讓動畫師被看見

香港本土動畫《世外》由楊寶文監製兼編劇，Tommy吳啓忠執導，著名動畫師StepC張小踏擔任美術總監，並邀請金馬影后鍾雪瑩、小薯茄成員「童童」蔡曉童、柯煒林、張繼聰、謝安琪及「泰妹」楊雅文聲演，電影日前於10月29日正式公映！《世外》耗時七年打造，先後入圍「動畫界奧斯卡」法國安錫國際動畫影展、西班牙錫切斯國際奇幻電影節，更提名金馬獎「最佳動畫片」、「最佳改編劇本」及「最佳原創電影音樂」獎，因此過去一年備受觀眾矚目！

《世外》由楊寶文監製兼編劇，Tommy吳啓忠執導，著名動畫師StepC張小踏擔任美術總監，並由金馬影后鍾雪瑩、小薯茄成員「童童」蔡曉童、柯煒林、張繼聰、謝安琪及「泰妹」楊雅文聲演。（《世外》動畫劇照）

《世外》於11月29日提前公映，兩日票房已奪得佳績！（《世外》動畫劇照）

《世外》上映後，觀眾已蜂擁入場收看，累積口碑與票房叫好叫座，上映首日票房直逼120萬元，連同澳門及優先場票房在內，電影上映僅僅兩日已高達178萬元！導演吳啓忠率領團隊感謝觀眾熱烈的支持，衷心表示：「感謝所有入場嘅觀眾，首日100萬票房對我哋團隊嚟講非常鼓舞！希望睇咗又鍾意嘅觀眾可以邀請佢哋嘅親朋戚友入場再睇、或者二刷啦！」美術總監張小踏亦代表動畫師團隊致謝：「係100萬！100萬呀！我諗嚟緊要二百三百四百萬，靠大家喇！多謝晒！」

《世外》導演吳啓忠感謝觀眾支持，希望大家帶更多親朋戚友二刷。（電影公司提供）

著名動畫師StepC張小踏對《世外》上映首日破百萬非常驚喜。（電影公司提供）

《世外》首日上映票房直迫120萬，成為開畫第一位！（《世外》Faceboook圖片）

聲演《世外》的女主角小妹的童童，感謝觀眾讓動畫師的努力與心血得以被看見：「100萬代表啲咩？代表動畫師被看見呀！」泰妹亦興奮地表示：「好多謝大家！《世外》第一日上畫已經突破100萬票房，畀啲掌聲自己先！多謝你哋成為100萬嘅其中一份子，希望嚟緊都多多支持，第一個禮拜嘅票房好重要，希望香港動畫被看見！」

聲演《世外》女主角小妹的童童，感謝觀眾的支持讓動畫師心血看見。（電影公司提供）