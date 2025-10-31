萬聖節｜鍾麗緹大女曬歷年性感造型　鍾情添布頓神還原黑白魔后

90年代性感女神鍾麗緹，曾經三度結婚並育有三位女兒，當中與首任丈夫育有的長女張敏鈞（Yasmine），近年高調參與選美成為傳媒焦點，並因為繼承母親立體標緻五官及曲線身材，被外界認為有望繼承媽媽混血女神的地位！張敏鈞目前主力於加拿大生活及發展，對音樂與演戲均有濃厚興趣，適逢今年萬聖節亦向大家分享歷年化妝派對造型及年前一次演戲經驗。

鍾麗緹長女Yasmine遺傳父母多國血統，精緻五官極為出眾！（鍾麗緹IG圖片）

Yasmine繼承母親的超好身材！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞日前於社交媒體分享一輯萬聖節造型照，她歷年來曾化身成為不少暗黑系經典電影角色，包括《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland）女版瘋帽子、《哈利波特》系列女反派貝拉雷斯壯、《黑白魔后》Cruella及《嘩鬼家族》Lydia Deetz。

Yasmine化身成為《愛麗絲夢遊仙境》的女版瘋帽子！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine亦曾打扮成《哈利波特》的貝拉雷斯壯，竟與剪刀手愛德華遇上！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine再化身《黑白魔后》Cruella，竟又遇到剪刀手愛德華！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine再化身《黑白魔后》Cruella，竟又遇到剪刀手愛德華！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine去年則化身成為《嘩鬼家族》Lydia Deetz！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine去年則化身成為《嘩鬼家族》Lydia Deetz！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine去年則化身成為《嘩鬼家族》Lydia Deetz！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞似乎對導演添布頓（Tim Burton）及同類型的暗黑哥德系電影情有獨鍾，更神還原黑白魔后Creulla的標誌性造型、相當用心！當然Yasmine亦不放過機會以性感造型展露傲人身材，尤其瘋帽子與貝拉雷斯壯的束身衣令上圍顯得極其澎湃！

Yasmine神還原黑白魔后Creulla！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine的瘋帽子造型非常性感。（張敏鈞IG圖片）

Yasmine的貝拉雷斯壯造型上圍谷到盡！（張敏鈞IG圖片）

身材一向火辣的張敏鈞，當然亦有趁萬聖節作性感打扮，其中一年更化上骷髏骨妝容，身穿鮮紅色透視內衣出席派對，胸前事業線非常養眼，Yasmine自拍時的狂野表情動作，亦令她更添性感惑力！

Yasmine當然有把握萬聖節機會大騷性感！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞於帖文中，特別提及2022年的萬聖節，憶述當時正在加拿大忙於拍攝一部獨立製作恐怖電影。張敏鈞未有透露當事參與的作品名及團隊資料，但她一身桃紅色裙裝與妝容，激似「中毒米妮」，與萬聖節主題其實亦相當匹配，但Yasmine表示雖然造型非常貼題，當年卻無法抽空出席派對活動。