小人物之歌︱觀眾評價極端直指無意義　陳法拉劇情線無法產生共鳴

荷里活電影《小人物之歌》（Ballad of a Small Player）由愛爾蘭金球影帝哥連法路（Colin Farrell）、陳法拉、奧斯卡影后泰達史雲頓（Tilda Swinton）及威尼斯影后葉德嫻主演，電影日前於Netflix串流平台上映。陳法拉與葉德嫻同台參演荷里活電影，固然備受華語觀眾關注，然而《小人物之歌》啟播後，在網絡討論評價相當極端，有網民將電影敗筆之處歸究於東方主義敘事角度。

《小人物之歌》由哥連法路夥拍陳法拉主演。（視覺中國）

《小人物之歌》曾於香港及澳門實地取景。（《小人物之歌》電影劇照）

《小人物之歌》於Netflix播出後，旋即於社交媒體掀起觀眾討論，其中不少觀眾發表負評，直言難看、與預期落差甚大，更認為是哥連法路從影生涯甚差的演出。有觀眾指出《小人物之歌》難看得無法看完，評價為：「價值觀崩塌、除了被剪成流汗迷因之外毫無意義的一部片！」亦有觀眾指出：「形式大於內容，大家都知道賭博不好，劇本卻沒玩出新的東西。」認為在華麗的美術以外，電影劇情乏味、難以適應敘事節奏，並補充指：「陳法拉的部分感受到想說些什麼，卻又不足以讓我產生共鳴。」

有觀眾認為是哥連法路從影生涯甚差的演出。（《小人物之歌》電影劇照）

有觀眾認為陳法拉參與的劇情線難以產生共鳴。（《小人物之歌》電影劇照）

觀眾評價相當極端。（Threads截圖）

對於劇情分析，有觀眾提出電影從外國人角度詮釋東方宗教與民俗元素，更流於表面：「可以再更深入一點，而不是只有中元普渡和餓鬼顯影這樣表象點到即止。」認為電影敘事充滿東方主義色彩，嘆指同類型東西方合拍的作品，絕少成功的例子。

觀眾認為電影由西方角度敘述東方宗教民俗，因此難以成功。（《小人物之歌》電影劇照）

然亦有觀眾盛讚影帝哥連法路、影后泰達史雲頓與葉德嫻的表現，認為哥連法路的演繹令劇情荒誕之處變得具說服力，對角色面對賭癮、暴食、罪惡感及慾望表現得淋漓盡致。至於驚喜亮相的葉德嫻，觀眾則認為雖然戲份不多，但卻非常吸引眼球！

亦有觀眾盛讚哥連法路的表現。（《小人物之歌》電影劇照）