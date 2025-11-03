暴蜂尼亞︱原版韓國導演張俊煥因病未執導　讚美版如外星華麗變體

荷里活荒誕喜劇《暴蜂尼亞》（Bugonia）由奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone）、傑西普萊蒙（Jesse Plemons）等主演，並由《可憐的東西》（Poor Things）導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導，日前於香港及美國等地陸續上映。《暴蜂尼亞》劇情講述兩位沉迷陰謀論的青年，因為深信一位大公司CEO真身為外星人、意圖摧毀地球，所以將她綁架。

兩位沉迷陰謀論的青年，因為深信一位大公司CEO真身為外星人，所以將她綁架。（《暴蜂尼亞》電影劇照）

兩位沉迷陰謀論的青年，因為深信一位大公司CEO真身為外星人，所以將她綁架。（《暴蜂尼亞》電影劇照）

兩位沉迷陰謀論的青年，因為深信一位大公司CEO真身為外星人，所以將她綁架。（《暴蜂尼亞》電影劇照）

《暴蜂尼亞》劇情改編自韓國導演張俊煥（Jang Joon-hwan）於2003年執導的電影《地球救兵》（Save the Green Planet!），目前推出的美國版《暴蜂尼亞》原意同樣由張俊煥擔任導演，並已經與編劇Will Tracy一同完成改編工序，可惜張俊煥因健康狀況欠佳而被逼退出，因此由尤格藍西莫頂上接任，並完成該作品拍攝與後期製作。

《地球救兵》為2003年韓國一部黑色喜劇。（《地球救兵》電影劇照）

《地球救兵》為2003年韓國一部黑色喜劇。（《地球救兵》電影劇照）

張俊煥因病未有擔任《暴蜂尼亞》導演，但仍盛讚美版如外星華麗變體一樣出色。（GettyImages）

張俊煥雖然無緣完成《暴蜂尼亞》，然而在電影上映後，仍然盛讚尤格藍西莫的執導成果，形容為：「《暴蜂尼亞》是一部基因不同、似由外星人創造的華麗變體！」張俊煥亦讚嘆愛瑪史東震撼的演繹，直言她為角色賦予生命，並將自己腦海中的女主角提昇至更精彩的版本！