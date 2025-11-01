東京電影節｜鄭保瑞大師班延續城寨熱潮　陳家樂廖子妤赴日宣傳

由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處（文創處）及香港電影發展局（FDC）合辦的 Hong Kong Cinema @ TOKYO 2025，已於第38屆東京國際電影節（Tokyo International Film Festival，TIFF）及其官方市場 東京國際電影節「影視節目展」（TIFFCOM）順利舉行。

鄭保瑞大師班登場，在當地再燃起「城寨」熱潮。（電影節提供）

活動焦點之一，為導演鄭保瑞於10月28日舉行的大師班。由其執導作品《九龍城寨之圍城》今年初在日本上映後掀起熱話，票房突破五億日圓﹗憑該片獲獎，成為首位蟬聯兩屆香港電影金像獎最佳導演的鄭保瑞，其大師班廣受影迷支持，門票於開售10分鐘內即告售罄，活動現場座無虛席。鄭保瑞在分享中談及動作電影節奏、情感與暴力之間如何取得平衡，觀眾踴躍提問，氣氛熱烈。對於日本影迷的熱情，鄭保瑞導演非常感恩並表示：「很高興來到東京參與大師班，看到很多觀眾相隔一年後仍然很欣賞《九龍城寨之圍城》很感動，希望將來有更多機會可以來跟日本觀眾交流。感謝東京國際電影節，感謝觀眾，感謝香港特區政府文創處支持香港電影業，多謝大家。」

鄭保瑞導演非常感恩並表示：「很高興來到東京參與大師班，看到很多觀眾相隔一年後仍然很欣賞《九龍城寨之圍城》很感動。」（電影節提供）

今年東京國際電影節放映兩部香港作品，展現港產電影的不同風貌與敘事視角。入選「女性力量」單元的《像我這樣的愛情》，由導演譚惠貞執導，廖子妤與陳家樂主演，作品以細膩筆觸描寫都市關係中「理解與被理解」的情感掙扎，並呈現殘疾人士追求愛與身體自主的故事。電影10月31日作世界首映，一開售已火速售罄，反映日本觀眾對港產新作的關注﹗

入選「女性力量」單元的 《像我這樣的愛情》，門票迅速售罄，男女主角陳家樂、廖子妤都有到日本跟影迷見面。（電影節提供）

而由麥浚龍執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂主演的《風林火山》則入選「Gala Presentation」單元，電影以冷峻風格及唯美畫面，打造港產犯罪電影全新格局與氣質，三場公映門票亦全數售罄，一票難求，為今屆影展華語電影焦點之一﹗

10月29日，由香港貿易發展局（HKTDC）支持的產業研討會 「Animating Asia: Creative Strategies for IP, Storytelling, and Global Reach」 於TIFFCOM舉行，邀得多位港日動畫名家參與。講者包括：曾參與荷里活電影《史力加》（Shrek）系列的香港動畫名導許誠毅；以動畫長片《世外》衝出香港、參與多個國際影展的監製兼編劇楊寶文；主理香港動畫經典人物 --「麥兜」品牌營運的蔡仲樑；以及曾參與創作《阿基拉》( AKIRA )、《22世紀殺人網絡動畫外傳》（The Animatrix）的知名日本動畫創作人森本晃司（Koji Morimoto）。研討會聚焦亞洲動畫在國際市場的敘事策略與合作潛能，促進港日創作團隊之間的對話與啟發，活動吸引各日本動畫公司代表、投資人及學生參加，席上講者，均坦言兩地在動畫創作上的文化差異，與合作潛力同樣值得期待。

三位香港代表都特別感謝文創處今次活動安排，並深信對業界未來發展有莫大裨益。許誠毅：「很開心今次有這個平台，給予我們香港動畫人才跟大家分享我們在現在及過往的工作，令到日本及各國人士，對香港動畫有更深入的了解，希望藉此令香港動畫可以發展得更遠更大。」楊寶文：「今次TIFFCOM 之旅很重要，因為能夠聽到日本動畫行業人士對《世外》的訊息和評語，對我的海外發行很有幫助。」蔡仲樑：「很開心在TIFFCOM 介紹香港動畫和IP，日本是一個動漫王國，當中的論壇和交流都具有啟發性，希望透過今次活動，令我們香港和日本動畫互相滋潤。」

「Hong Kong Night」再臨東京灣畔 連結亞洲影人新合作

10月30日，「Hong Kong Night」假 InterContinental Hotel Tokyo Bay 舉行，雲集來自香港、日本及亞洲各地的導演、監製、編劇、發行及製片代表，世界各地的電影人與香港影視業界代表均有親臨現場，共聚一堂促進合作與文化交流，延續亞洲影人之間的創意連結。

有份參與盛會的導演譚惠貞表示：「這是我第一次出席Hong Kong Night，感受到日本那種又熱鬧又鼓舞人心的士氣。會場中很多人說看了我們的電影，讓我知道今次盛會將電影帶進了世界，非常榮幸又開心。」連續兩年參與TIFF的廖子妤，亦感恩再次來到Hong Kong Night：「每一年這個時間，自己都會對身為電影從業員而驕傲，希望每年都能夠出席，這是一個跟電影人好好交流的機會，很好期待帶電影去到世界各地不同地方，講香港故事給各地觀眾。」陳家樂亦非常開心參與盛會，表示：「今日遇到很多新知舊雨電影人，亦跟各地影展策展人交流，希望可以將《像我這樣的愛情》帶到世界各地。」他們亦言謝文創處及東京國際電影節今次邀請。