鐵血戰士蠻荒廝殺｜李蔓瑩同血獸浪漫晚餐　伍允龍忍唔住都畀Like

全球影迷熱切期待，殿堂級經典《鐵血戰士》（The Predator）全新一章《鐵血戰士：蠻荒廝殺》（Predator: Badlands），將於11月6日上映。今集嗜血成性的血獸，會有個女機械人陪伴，仲會一起共處。到底血獸識唔識同女仔溝通呢？電影公司便找來李蔓瑩（Renee）浪漫聚會，結果血獸表現非常好，連真正男友伍允龍都畀Like。

今集講一位被家族放逐的年輕鐵血戰士，流落滿佈全宇宙最兇險異獸的星球，在神秘合成人（艾麗芬寧 飾）的幫助下展開了一段前所未有的危險旅程。（《鐵血戰士：蠻荒廝殺》劇照）

今集《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》，導演丹卓登堡(Dan Trachtenberg)將故事設定在未來的遙遠星球上，一位被家族放逐的年輕鐵血戰士，流落滿佈全宇宙最兇險異獸的星球，在神秘合成人（艾麗芬寧 飾）的幫助下展開了一段前所未有的危險旅程，決戰終極獵殺強敵。

Renee未使同鐵血戰士去獵殺強敵，但就相約在餐廳共享晚餐，血獸一嚟就先送花，Renee樂於接受之餘，仲用餵食薯條做回贈，不過可能血獸食肉唔食素，一嘢閃走咗。以為就咁走咗去，原來係閃去拎條骨頭鏈送畀Renee，好有心。

正當二人快樂相處，不過坐多陣，血獸又突然消失，今次真係以為走數呃飲呃食，原來唔係，隱身原來係靜雞雞走去埋單，非常Gentleman，難怪該帖文都獲伍允龍認證畀Like。

