陳詠燊公開與許紹雄23年前合照　原定再合作︰可惜緣份使然

藝人許紹雄於10月28日因癌症併發症逝世，享年76歲。導演陳詠燊當年跟師父馬偉豪當編劇，與許紹雄有多次合作。經過連日沉澱，今日（1/11）陳詠燊在社交平台發長文悼念這位友人，這位好演員，更細談在片場上，他如何成為自己的定海神針。



陳詠燊在社交平台，公開23年前跟許紹雄的合照。（陳詠燊Facebook相片）

陳詠燊於2000年代起當編劇，他細數跟許紹雄先生合作了八次的經過︰「包括三集《新紮師妹》裡的方鍾Sir；《這個夏天有異性》中阿Sa那位熱烈求愛的爸爸；《玉女添丁》中陳冠希的富商父親；《煎釀三寶》中大小說家許冠文的助手；《追擊8月15》中的盲眼逃犯，與及《我家有一隻河東獅》中的風流詞人蘇東坡。全部都是馬偉豪導演的喜劇。」

陳詠燊就大讚這一幕多得許紹雄跟周驄的認真處理。（《新紮師妹》影片截圖）

喜歡跟許紹雄合作，因為他是一位非常好的演員，「他可以將七十分好笑的劇本，演成九十分。他是我們的定海神針。」陳詠燊舉例在《新紮師妹》中，身為上司正想當值時間去食早餐，但見到疾惡如仇的下屬劍雄捉了一個犯人回來，不單沒有留低幫手，反之拋下一句︰「搞掂啲嘢，過大家樂食腿旦通啦！」這是原先設計好的對白，但落到許紹雄手上，他就特意講成︰「搞掂啲嘢，過大家樂食腿旦通吖笨！」當刻全場都笑出來。

許紹雄在《我家有一隻河東獅》中，飾演風流詞人蘇東坡，仲識得Rap。（《我家有一隻河東獅》影片截圖）

陳詠燊︰「一個明明自己無大作為，但卻充滿自信，還會理直氣壯地為下屬打氣的上司！而句子尾上加了『吖笨』兩個字，無論語氣與意思也作了一個變奏，變成有趣的反問句，方鍾Sir變得更立體了！更可愛了！這一句，看似很簡單，但其實真的好勁。」

至於最多觀眾喜歡的一幕︰「個Sir字點寫？」陳詠燊就大讚這一幕多得許紹雄跟周驄的認真處理。「喜劇很難，Benz高手在能夠把喜劇能量平衡得相當好。在鏡頭前能量太高，就會刻意與過時；能量太少，力量又不到；而他每每都剛剛好，一擊即中。而Benz能夠做得到，是因為他以戲劇出發，而不是搞笑出發。他懂得閱讀劇本，相信角色，讓角色做的每一件事，都是角色真心相信而去做的一件事。」

大家識寫個「Sir」字未？（TVB截圖）

陳詠燊又補充當了導演後，的確一直想可以再跟許紹雄再合作，但就是只差一點點先可以再會面。「我們亦甚至曾經見過面，談過故事，可惜緣份使然，最後沒有機會合作到；而更意想不到的是，我們真的沒有機會再合作到。」最後陳詠燊說︰「如果讓人得到一次歡樂就是一場功德，你得到的功德應該富足到成為天國的Elon Musk了。願你無憂無慮，願你至愛的家人永遠幸福安好。」