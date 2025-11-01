林盛斌長女遭網民留言性騷擾　已回復樂觀自信：萬聖節仲扮鬼扮馬

舞台劇《鱷魚之吻》由談善言、袁富華、梁仲恆及COLLAR成員Gao主演，今日（1日）起舉行八場演出，並邀請許冠文、薛家燕、張繼聰、田啟文、Bob林盛斌及「大表哥」Stanley等到場欣賞演出。林盛斌曾與葉念琛多次合作，今日捧場好友編劇新作之餘，受訪時透露原來亦是投資者之一：「我公司都係今次舞台劇投資方之一，同佢合作咗十幾年，佢今次第一次做舞台劇編劇，我有份去參與係好有緣份嘅！」Bob今次未有參與演出，笑言未來總有機會，今次帶領一班同事幫忙製作海報及宣傳，相當滿足。

林盛斌為葉念琛編劇新作《鱷魚之吻》的投資方之一。（莫匡堯 攝）

林盛斌長女林霏兒（霏霏）近日遭網民留言性騷擾，引起外界關注情況及討論網絡生態，Bob今日受訪時談到女兒狀況，表示已回復樂觀態度與十足自信：「OK呀！冇問題喇！佢係一個好堅強、勇敢好自信嘅女孩子。有新聞嗰幾日可能會困擾，但依家已經冇事，萬聖節仲同朋友扮鬼扮馬！」表示對長女樂觀正面態度相當安慰，連兒子亦一樣抱有正能量：「我個仔早兩日做功課，喺張紙上面寫『I am Best of the Best』話好似爸爸叫Bob一樣，係Best of the Best！」

林盛斌的17歲大女兒林霏兒，近日在社交平台公開透露遭受網民性騷擾。（IG@bob_lamshingbun）