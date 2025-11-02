林青霞拼命追王家衛要劇本登微博熱搜榜首　拍完戲也不知自己角色

由名導王家衛監製兼執導的內地電視劇《繁花》，播映至今已近兩年，然而九月下旬卻惹來一波「編劇署名權」爭議，遭一位自稱曾參與劇集的「編劇」古二（程駿年）控訴，主要針對劇組剝削其編劇署名權益，並未按工作崗位發放相應編劇酬勞。古二前日（10月31日）再釋出一段疑似王家衛與秦雯對話錄音，惹來網民關注。王家衛多次和巨星合作，每次都話題性十足，沒有劇本以及不告知演員角色是王家衛的奇特作風，今天「#林青霞 拼命要王家衛劇本」就登上了微博熱搜榜苜。

導演及監製王家衛

王家衛拍攝的《繁花》大受歡迎。（視覺中國）

於1994年上映的王家衛經典作品《重慶森林》入面，林青霞以金髮女殺手造型驚艷登場，成為了電影經典之一。今日有網民就重提林青霞於2018年出席香港國際電影節主辦的名家講座系列活動時談及王家衛的片段，並登上了微博熱搜第一位。片段中林青霞公開爆料指王家衛拍戲沒有劇本，她喜歡在拍攝前做功課，一直拼命找王家衛要劇本，好不容易問到他給了，但對方說不會照著拍。林青霞坦言《重慶森林》拍完都沒懂自己演了啥，一開始以為自己演的是女明星，後來剪出來才知道自己演的是殺手。林青霞回憶拍攝過程時坦言，自己在整部電影拍完之前，根本不知道角色的真實身份，完全是被導演「一點一點誘導」出來的表演。

「#林青霞 拼命要王家衛劇本#」登上微博熱搜第一位。(微博截圖)

林青霞於2018年出席由香港國際電影節主辦的名家講座系列活動。

林青霞透露剛接到該部戲時，王家衛告訴她要飾演一位過氣的女明星，還讓她參考費雯麗在電影《慾望街車》的狀態。林青霞信以為真，王家衛其後要求她增加造型細節，先戴上金色假髮，接著換上風衣、高跟鞋，再戴上墨鏡，林青霞以為這只是角色的「偽裝」或逃避名氣的方式。直到某天竟然拍到舉槍的動作戲，林青霞才驚覺：「咦？我怎麼拿著槍？」她笑說：「我那時候真的很懷疑，王家衛是不是故意不告訴我，讓我糊里糊塗地去演，結果拍完都還沒懂自己到底演了什麼。」

林青霞大談王家衛。

林青霞的女殺手造型。(電影截圖)

