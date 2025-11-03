東京電影節︱桂綸鎂骨瘦如柴令人擔心　合照僅佔半個身位似火柴人

亞洲影壇焦點盛事「第38屆東京國際電影節」上月底開幕，本屆競賽單元評審委員會由前柏林影展藝術總監Carlo Chatrian擔任主席，並與金馬影后桂綸鎂、中國導演文晏、日本演員齋藤工及法國剪接師Matthieu Laclau組成評審團。桂綸鎂日前隨評審團出席記者會及紅地氈，其骨感消瘦體型再成為影迷粉絲焦點，健康狀態令人擔心。

桂綸鎂擔任「第38屆東京國際電影節」評審委員會成員。（視覺中國）

現年41歲的台灣女演員桂綸鎂，以評審身份亮相東京電影節，穿上一襲黑色露肩連身長裙登上紅地氈，與參展作團隊、影迷粉絲見面時，親切甜美地合照互動。桂綸鎂臉頰、肩膊與手臂相當骨感，裙裝單薄修身剪裁令桂綸鎂身型顯得骨瘦如柴。

桂綸鎂以評審身份亮相東京電影節，穿上一襲黑色露肩連身長裙登上紅地氈。（視覺中國）

桂綸鎂臉頰、肩膊與手臂相當骨感。（視覺中國）

稍後於影展記者會上，桂綸鎂換上一套白色鏤空套裝會見傳媒，然而造型更顯身型單薄感，在評審團隊合照時僅佔「半個身位」，慘如火柴人一樣瘦削！

桂綸鎂單薄如火柴人，合照時僅佔半個身位。（視覺中國）

桂綸鎂出道時形象清純脫俗，憑《不能說的秘密》紅遍華語影壇，接拍多部文藝商業電影磨練演技後，年僅29歲便憑《女朋友．男朋友》奪得金馬影后，及後再三度提名該項大獎，成為同代演技實力派演員代表人物。桂綸鎂近年電影演出大量減產，自金馬提名作《腿》後停接電影數年，直至去年才推出一部法國動作電影《台北追緝令》。

桂綸鎂憑電影《不能說的秘密》紅遍華語影壇。（《不能說的秘密》電影劇照）