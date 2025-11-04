艾美莉克拉克透視低胸曬雪白上圍　真空豪放乳首散步驚喜曝露亮點

曾主演人氣電視劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）的女演員「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）為荷里活性感女神之一，近年雖然大減銀幕裸露性感演出，然而仍不改觀眾對她姣好曲線身材的傾慕！艾美莉克拉克日前於英國倫敦出席名人晚宴，盛裝打扮亮相紅地氈，性感程度爆燈、力逼近日多次引起網絡瘋傳的新一代女神Sydney Sweeney！

「龍母」艾美莉克拉克於《權力遊戲》劇集裡形象非常性感！（《權力遊戲》劇照）

艾美莉克拉克日前出席名人晚宴，低調性感下竟然有亮點！（GettyImages）

近日Sydney Sweeney因為宣傳主演拳擊動作新戲《Christy》，先後出席各大小電影節及首映活動，多次以性感造型登場成為焦點，絕美相片更引起網絡瘋傳！「龍母」艾美莉克拉克作為前輩當然不能輸蝕，在名人晚宴上以一襲黑色低胸吊帶透視連身長裙亮相，大曬雪白上圍，雖然上圍曲線未及Sydney Sweeney一樣澎湃豐滿，然而艾美莉克拉克在透視蕾絲裙裝下「真空」、豪放地「乳首散步」驚喜曝露亮點，因此成為全晚最矚目嘉賓！

Sydney Sweeney近日多次以性感造型登場成為焦點，絕美相片更引起網絡瘋傳！（GettyImages）

艾美莉克拉克性感度不輸後輩。（GettyImages）

艾美莉克拉克出席名人晚宴時，表現得相當花枝招展，在紅地氈上擺出不同甫士，讓外媒與影迷粉絲任影唔嬲！艾美莉克拉克靚相旋即於網絡上瘋傳，不少網民將艾美莉克拉克與近日非常火紅的Sydney Sweeney比較，普遍認為低調性感仍不輸後輩。

艾美莉克拉克於名人晚宴上相當花枝招展。（GettyImages）

