世外專訪︱監製導演犧牲人工　成本全投畫師：製作零AI全人手繪畫

香港本土動畫《世外》由Polly楊寶文監製兼編劇，Tommy吳啓忠執導，著名動畫師StepC張小踏擔任美術總監，並邀請金馬影后鍾雪瑩、小薯茄成員「童童」蔡曉童、柯煒林、張繼聰、謝安琪及「泰妹」楊雅文聲演，電影日前於香港正式公映！《世外》耗時七年打造，因先後入圍「動畫界奧斯卡」法國安錫國際動畫影展、西班牙錫切斯國際奇幻電影節，引起香港觀眾關注，成為年度最受矚目動畫作品之一。《世外》監製兼編劇楊寶文、導演吳啓忠早前就新作接受《香港01》專訪，分享創作原點、為純本土動畫在籌集資金、製作流程上面對的困難，以及香港動畫生存空間問題。

《世外》監製兼編劇楊寶文、導演吳啓忠早前就新作接受《香港01》專訪。（莫匡堯 攝）

楊寶文與吳啓忠接受《香港01》專訪期間，Polly憶述創作於十年前萌生，當時長居外地期間感受到無窮生活壓力與焦慮，當地人與人之間的關係亦讓楊寶文感到困擾，因此以劇本故事抒解尋求安慰：「我以寫故事去安慰自己，當時便開展一個關於輪迴的故事，希望談論人性執念，以及放下仇恨怨念。」楊寶文表示創作故事基礎後，因緣際會遇上日本作家西條奈加作品《千年鬼》，並發覺故事非常適合透過「小鬼」展現故事中的不安感，因此引進該小說版權，並決定以動畫作為敘事媒介。

楊寶文希望透過《世外》談論人性執念，以及放下仇恨怨念。（莫匡堯 攝）

楊寶文決定製作《世外》後，遇上當年畢業不久的吳啓忠，Tommy笑言二人風格相近、一拍即合：「其實我的畢業作品已經滿天神佛、走神怪可愛的動畫風格，Polly都喜歡我的作品，亦認為我對宗教信仰有個人看法，能夠將槪念視覺化。」楊寶文認為動畫有利呈現《世外》想像世界，並能夠將小鬼、黑天、天女等角色身上融合不同文化與宗教神祇顯身：「我很喜歡『心結』這件事，將心結現身成為『鬼之芽』，再變身成為人鬼，在動畫上觀眾能夠有較寬廣的想像力。」吳啓忠亦表示：「觀眾在觀賞動畫時，普遍更容易透過動畫作為載體，投放自己的經歷結合角色，動畫本身具有這種魅力。」

古蘭公主心臟處萌發的「鬼之芽」為怨念的視覺化。（《世外》角色海報）

古蘭公主。（《世外》角色海報）

姜山心臟處萌發的「鬼之芽」為怨念的視覺化。（《世外》角色海報）

《世外》為香港近年相當罕見的本土動畫電影，監製楊寶文透露製作成本超過1000萬港元，資金亦雲集多方來源，Polly透露：「我們有香港電影發展基金投資，成為基金自《麥兜》後第一部投資的動畫電影。另外亦有來自中東重要的投資方，是沙特阿拉伯一個專門播放動畫的串流平台，《世外》亦成為該方首部投資的動畫片，因此《世外》將會推出阿拉伯語配音版本，在整個中東的戲院及串流平台上映！」楊寶文亦補充指額外亦有中國、香港、日本的投資方，由政府及私人機構資金組成。

監製兼編劇楊寶文與導演吳啓忠帶《世外》走遍多個影展創投會議，資金亦來自世界各地。（楊寶文IG圖片）

《世外》中東投資方早前亦有派代表出席電影香港首映禮。（葉志明 攝）

談到製作資金編配，楊寶文表示主要集中於動畫師團隊身上，其次則為配樂、配音、後期調色與燈光聲效等，亦坦言資源以動畫師為先：「《世外》最終片長111分鐘、每秒8格畫面，多畫一分鐘便多用一分鐘的成本。」Polly忍不住開玩笑又自嘲指：「長片原定為95分鐘，可惜導演唔生性、導演又覺得編劇寫得太長！」然而資源集中在製作上，楊寶文與吳啓忠便要作出相應犧牲，Polly坦承地表示：「最後犧牲導演與監製的人工，導演一個人負責幾百萬件事；沒有行政部同事，所以接電話、發海報都由我親自去做。」

楊寶文坦言將成本全投放至製作上，犠牲了導演與自己的人工，更要身兼多職。（莫匡堯 攝）

香港電影院甚少上映本地動畫長片，談到動畫市場供求，吳啓忠略為感嘆地表示：「香港最需要提升對動畫片的需求，要有更多地方播放香港動畫，現在連機會都沒有！」他表示本地有大量出色、有潛質的動畫師，僅欠缺被看見、發光發亮的舞台，因此建議：「電視台應該每日撥出兩小時只限播放香港動畫片，將預算與廣播時段預留供香港動畫師創作。不論黃金時段或深宵時段一樣『照殺』！」楊寶文笑言深宵時段或對Tommy的創作更有利：「可以讓你盡情畫恐怖、變態的動畫，三點至五點最適合你！」

導演吳啓忠表示香港動畫需要舞台讓動畫師被看見。（楊寶文IG圖片）

現時人工智能對動畫製作影響越發深遠，然而《世外》團隊堅持以手繪動畫完成作品，背後原因有二。吳啓忠強調在排除搜尋引擎等製作外工序，作品未有加入AI參與：「製作上零AI！觀眾所看到的畫面全部由人手繪畫，我們追求手繪風格。」導演坦言並非排斥AI的掘起，並解釋原因指：「我以相當中性態度看待人工智能，只不過當時AI尚未足夠表達我們創作上的意念，同時團隊亦未有時間、人力成本對AI進行測試訓練，因此未有融合在製作工序之中。」