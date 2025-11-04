國寶︱吉澤亮提早年半學歌舞伎　私下為毒男最愛打機更是劍道高手

日本史詩式電影《國寶》以傳統劇場藝術歌舞伎為題材，改編自芥川獎作家吉田修一同名小說，名導李相日執導，並由吉澤亮與橫濱流星主演，劇情深入歌舞伎舞台及背後對藝術的信仰與禁忌，講述一位出身黑道家庭的少男因為父親身亡，被歌舞伎名門收留，踏入舞台殿堂後卻與情同手足的家族繼承人成為競爭對手。《國寶》日前於香港亞洲電影節舉行放映優先場，並將於11月13日正式上映。

《國寶》由國寶級美男吉澤亮主演。（《國寶》電影劇照）

《國寶》男主角吉澤亮被日本觀眾譽為「國寶級美男」，除了擁有漫畫男主角一樣的精緻美貌，近年更磨練出演技實力，先後在有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院獎奪得新人獎、並憑《王者天下》奪得「最佳男配角」獎。其中吉澤亮於《王者天下》一人分飾兩角之餘，高度還原漫畫角色的形象，因此大受觀眾歡迎，成為日本九十後超狂偶像實力派人物！據指吉澤亮與橫濱流星為了演活《國寶》歌舞伎傳統藝術，在開拍前一年半已經開始學習，難怪電影在日本叫好又叫座！

吉澤亮在《國寶》開拍前一年半已學習傳統歌舞伎藝術。（《國寶》電影劇照）

吉澤亮於1994年在東京出生，2009年在母親代為報名下參加「Amuse全國選拔會2009 THE PUSH！Man」，並在超過3萬位參加者中脫穎而出，被經理人公司簽約出道。吉澤亮出道後於影視雙棲發展，先後主演《幪面超人Fourze》及《銀魂》電影版闖出名堂，及後代表作品包括《橘子醬男孩》《我是她的、俘虜》，表現均備受觀眾讚賞，人氣進一步急升！

吉澤亮憑超人顏值在3萬人中被選中簽約出道。（GettyImages）

吉澤亮出道後於影視雙棲發展。（GettyImages）

吉澤亮在真人版《銀魂》中飾演沖田總悟。（《銀魂》劇照）

成為影視明星前，吉澤亮自小接受劍道訓練，由小學一年級學劍至中三，九年內已持有劍道二段資格，更曾在關東大會拿下大獎，於日後多部動作武打電影中亦應用到精嶄的劍法！雖然吉澤亮擁有國寶級顏值，然而私底下卻是一個性格內向、不善社交的「小毒毒」，不但曾與《夏空》女主角廣瀨鈴在合作半年後才夠膽主動攀談，原來吉澤亮最喜歡躲在家中打機，最喜愛的遊戲為《魔物獵人》，甚至家中有自己的電競房間，試過連續捱夜打機24小時，不少影迷粉絲都難以致信！