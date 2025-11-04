棋拳風暴｜戲名冇玩食字真係打完拳要捉棋　鄭嘉穎胡鴻鈞師徒上陣

電影《棋拳風暴》上畫，初睇戲名以為玩食字，即是一班玩期權的金融人士，涉獵拳壇，每位拳手都變成佈局上的棋子之類……原來不是，係真係有其賽事。是在千禧世代崛起的新型極限運動：國際象棋拳擊（Chess Boxing）。而香港就率先拍成電影，由鄭嘉穎、胡鴻鈞、劉心悠、黃宗澤、盧海鵬、石修、栢天男、陳欣妍等主演。（11月13日上映）

當參賽者還在上一秒打到頭昏腦脹時，下一秒就要坐定定捉番盤棋。（《棋拳風暴》劇照）

鄭嘉穎在戲中飾演一名廉政公署 （ICAC）總調查主任，同時亦是一名西洋棋拳擊教練，帶領著由胡鴻鈞飾演的徒弟文淵參與棋拳比賽。（《棋拳風暴》劇照）

電影《棋拳風暴》中所講的，是一項綜合西洋棋和拳擊的新興運動，參賽的運動員必須要善於拳擊和棋藝方能取勝。該比賽是由荷蘭藝術家Iepe Rubingh創立，他受到了漫畫《Froid Équateur》的啟發，決意仿效當中情節，舉辦一場揉合國際象棋及拳擊的賽事。

鄭嘉穎、黃宗澤戲裡戲外都是對好兄弟。（《棋拳風暴》劇照）

為了演活這個角色，胡鴻鈞也特地閉關謝絕應酬，在一個多月內減磅操肌，由69公斤減至60公斤。（《棋拳風暴》劇照）

而電影中，鄭嘉穎在戲中飾演一名廉政公署 （ICAC）總調查主任程德明，同時亦是一名西洋棋拳擊教練，帶領著由胡鴻鈞飾演的徒弟文淵參與棋拳比賽。嘉穎對第一次拍攝電影的胡鴻鈞讚不絕口：「我覺得他很敬業，要在收到劇本後一個月內操成像一個拳手的身形絕對不容易，加上他在沒有拍過動作戲的情況下，演繹角色上表現得很好！」

電影當然亦有很多拳撃及打鬥場口，而戲中打得最多一定非胡鴻鈞莫屬，他裡面飾演的角色職業既是送水工人又是一名棋拳手，為了演活這個角色，胡鴻鈞也特地閉關謝絕應酬，在一個多月內減磅操肌，由69公斤減至60公斤。他說：「每天做運動三至四小時，只吃雞蛋、白烚雞胸肉和菜，趕時間就將所有東西榨汁飲。」辛勤的鍛鍊沒有白費，只見今日發佈的官方海報上身型甚fit，他的身型令其作為拳手的演出可謂極具說服力！

電影還有久未露面的劉心悠演出。（《棋拳風暴》劇照）

劉心悠跟鄭嘉穎戲中是一對。（《棋拳風暴》劇照）

這次演員陣容還包括月與鄭嘉穎在戲內戲外都如兄如弟、飾演鍾成傑的黃宗澤。黃宗澤在戲中是一名拳館館主，他為了一個情意結不惜一切要賺錢養活拳館。他與鄭嘉穎合作次數多不聲數，兩人已經充滿默契，也在拍攝期間令黃宗澤憶起當年往事：「我們點算過，我們就兩個男生來說，在無線合作次數是最多的，說起很多以前拍攝的辛酸。也因為我地已相識了十多年，有時我自己會稱他做大哥的，所以這次拍攝也有投放了一些我們之間的感情，他也會經常問我什麼時候結婚？」二人作為好兄弟就是能無所不談！

比賽細節︰贏其中一項皆獲全勝

國際象棋拳擊（Chess Boxing）的規則，每場比賽共有11局，其中國際象棋佔6局，每局4分鐘；拳擊則佔5局，每局3分鐘，局與局之間有1分鐘的休息時間。選手會先以國際象棋開展比賽，然後再轉到去拳擊，如此類推。

國際象棋拳擊（Chess Boxing）的規則，每場比賽共有11局，其中國際象棋佔6局，每局4分鐘；拳擊則佔5局，每局3分鐘，局與局之間有1分鐘的休息時間。（影片截圖）

畫面有點匪夷所思，但真的有該比賽。（影片截圖）

拳擊回合的規則，跟其他拳擊賽事無異。而國際象棋的部分，則採取快棋對奕（Speed Chess）的模式，選手各有2分鐘移動棋子的時間，如果10秒內毫無動作，就會被裁判警告。另外選手在下棋期間，需要除下拳套並載上大會提供的耳機，慎防他們會被現場人士影響。

只要選手能夠在其中一個項目中取勝，就已經能夠贏得整場比賽。即選手若果能夠在象棋的回合「將死」對方，或在拳擊的回合獲判擊倒（KO）等，餘下的比賽便無須繼續進行。整個過程，就是當參賽者還在上一秒打到頭昏腦脹時，下一秒就要坐定定捉盤棋，聽落好周星馳，現實真係有正式比賽。