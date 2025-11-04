李小龍主題舞劇《武道》　獲郭富城親筆提字弘揚武術哲學精神

香港舞蹈團將於2025年11月27至12月7日，假香港文化中心大劇院公演大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限，為舞團四十五周年誌慶揭開序幕。適逢本年為一代武術宗師李小龍八十五周年誕辰，香港舞蹈團蒙李小龍基金會支持，攜手星級創作團隊金像獎最佳美術指導文念中，及著名爵士樂作曲家雷柏熹，並喜獲舞台王者，影帝郭富城(Aaron Kwok)獻出親筆書法題字，傾力打造這齣糅合武術與舞蹈、多媒體舞台美學與爵士樂元素的跨界新作。

香港舞蹈團將於2025年11月27至12月7日，假香港文化中心大劇院公演大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限，為舞團四十五周年誌慶揭開序幕。（《武道》海報）

舞劇以李小龍的武術哲學與藝術氣韻為基礎，由深耕武術訓練八年的專業舞者，透過剛柔並濟的肢體語言，探索「有法」與「無法」之間的流動。李小龍女兒「李小龍基金會」主席李香凝(Shannon Lee)及其女兒 Wren Keasler 將專誠來港欣賞本舞劇首演，為這場城中文化盛事增添光芒和意義。

郭富城參與是次舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限，獻出親筆書法題字,共同推動香港文化及藝術的發展。（大會提供）

郭富城親筆題字

而香港舞蹈團亦非常榮幸，邀請到舞台王者、多元影帝郭富城(Aaron Kwok)以慈善為本之心懷，參與是次舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限，獻出親筆書法題字,共同推動香港文化及藝術的發展。Aaron 分享創作概念: 「我在書寫『李小龍』三個字之前，隨筆地寫了『拳』和『道』兩個字，我一面寫一面有許多想象，漸地浮現出『截拳道』三個字，於是就聯想到這門武術和李小龍的關係，開始執筆細寫『李小龍』這三個字。我特別用了兩種毛筆來寫,希望透過不同的筆法,融合出另一種書法的風格。」Aaron是次為香港舞蹈團所寫的「李小龍」三字，想表現出的形態，也就是李小龍展示武術的一個標誌性的站樁姿勢，氣勢鎊薄，勁道十足。就連華語天王周杰倫亦在社交媒體上轉載分享，大讚該墨寶「好有力量」。

Aaron是次為香港舞蹈團所寫的「李小龍」三字，想表現出的形態，也就是李小龍展示武術的一個標誌性的站樁姿勢，氣勢鎊薄，勁道十足。（大會提供）

Aaron續說︰「我也是一個舞者,我希望我的書法可以展現一種舞蹈的形態，每筆每劃都似躍動於紙上的感覺,盡力達至『歌畫交滙,字舞相隨』的境地。其實『武道』和『舞蹈』都藴含『有法』與『無限』的理念,每一支舞蹈都需要舞技,可以跳出無限的肢體語言,武道亦然。」對於今次香港舞蹈團以李小龍為主題的舞劇表演，Aaron 表示充滿期待:「我覺得香港舞蹈團很有膽識和創意，以『李小龍』為主題作一台舞劇。『武』和『舞』其實有很多共通之處,都是一種肢體跳躍和動力形態的呈現，如果能融合一起也是另一番景象。我很期待看到舞者們突破『武、舞』交融的劇力展現，也想看看他們如何把我所寫的李小龍書法字，拆解成視覺特效之後,如何融在一起共舞!預祝香港舞蹈團演出成功。」

《武道》的美術指導及服裝設計為金像美指文念中先生。（大會提供）

一向於舞台表演力求創新的 Aaron，之前就在 2024 年個人演唱會中特別加插了一個演出，就是一邊跳舞一邊潑油彩作畫，並把他自己的書法重構成視覺特效，作為演出背景,是非常嶄新的嘗試。說到舞台和舞蹈，Aaron也顯得特別開懷︷「事實上,任何創作都可以演化出另一個藝術空間,既有法，又無限，非常有趣。我自己也喜歡看舞劇、音樂劇,因為這些劇目和演唱會是完全不同的呈現方式。如果遇上適合的題材,時間又配合到,也可以考慮參與香港舞蹈團的演出,一切也得看緣份。」