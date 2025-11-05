出精特工隊｜簡君晋從R撈到自肥　蘇裕邦開心粵語配音再獲重視

來自挪威的動畫《出精特工隊》（Spermageddon），年中在台灣（譯名︰取精急轉彎）已經掀起話題，大大小小的讚美更傳到身在香港的導演簡君晋手機上，當時簡導已期待香港何時上映，但等了又等發覺一直冇聲氣，到確實冇人打算發行下，自己埋藏在內心多年的「配音夢」突然燃起，為免老來在院舍自怨自艾，於是自資買了板權，再找來《IT狗》一眾好友幫手，更重要是請到中學師兄，憑《派對咖孔明》大熱的蘇裕邦任配音導演，以挑戰電檢的尺度，讓挪威除了三文魚，再多一套動畫強勢輸入香港。（上映日期︰11月8日）

導演簡君晋與配音導演蘇裕邦，是中學的師兄弟。（葉志明 攝）

由導演到搞發行，觸動到簡君晋的是自細對配音滿有興趣，一直想試玩。「讀書時，揀睇迪士尼動畫時，同學仔多數會扮晒嘢，話要睇英文配音，雖然我都會睇，但我始終更喜歡廣東配音版，音韻節奏都好正。」雖未有視配音為夢想職業，但有視之為最佳的玩票性工作。多年前一次舊友聚會，跟師兄蘇裕邦同檯，得知他從事配音業，雙眼頓時發光，於是用說話、用行動、用真誠，十萬種方式表示自己好有興趣試下︰「但佢冇理我！」蘇裕邦立即澄清︰「應該係當時冇戲喺手啫。」

另一觸動簡君晋要投身發行工作，是因為動畫兩位主角，甚似《IT狗》的凌文龍與陳漢娜。（《出精特工隊》影片截圖）

大家又Feel下似唔似。（《出精特工隊》宣傳照）

想Play就要自己Pay

想玩，但冇機會，有個方法叫自資，想Play就要自己Pay。於是簡君晋又去八卦這部電影的版權費要多少？「唔係想像中咁貴，係一個大家都負擔到的數字，我反而好奇點解冇人有興趣買，於是自己想試一次，又想到可以找一班老友幫手。加上我拍電影，由製作到後期都跟得多，就是宣發這個戰場我都未正式參與過，都想試下，學多些寶貴經驗。」當然，做金主就可以自肥，睇完全片便預留一個角色畀自己配。「得幾句，就算差都影響唔到套戲。」至於配音導演蘇裕邦的評價︰「簡導平時個人好靜，好嚴謹，但一去到配音，原來佢扮到聲，把聲出到嚟我仲質疑真係佢？真係唔使上配音班，配得好好。」

事實上該片都大可叫做性教育電影，只是內容會比較露骨。（《出精特工隊》影片截圖）

IIB上會失原味

現在電影在香港以三級上畫，其實該片在世界各地，都是以家長指引類別上映，未去到限制級，為免自己成為三級片監製，簡君晋在創作過程都向IIB進發，「配音時已經有兩手準備，一個抵死啲嘅粗口版，另一個係潔淨版，但原來唔關事，原來以香港標準，戲中的場面或意識上，已經達三級。如果硬要上IIB，就要大幅刪剪。我作為創作者，一定會尊重原著，如果自己有部作品去到第二個國家上映，而又被剪到支離破碎，我都會唔開心，所以衡量過就決定以三級上映。」

簡君晋多年前在校友聚會跟師兄蘇裕邦同檯，得知他從事配音業，便用十萬種方式表示自己好有興趣試下︰「但佢冇理我！」（葉志明 攝）

《派對咖孔明》一Rap成名

《出精特工隊》的配音導演蘇裕邦，從事配音廿多年，去年為日本動畫《派對咖孔明》配孔明，而一炮而紅。事實上，當ViuTV買下版權要搵人試聲時，蘇在第一輪未有機會入圍試，直至第二輪去試聲，又幸運地一擊即中。到節目播出孔明跟對手Rap的片段，於網上大熱，熱到要上Chill Club將這幕經典真人化。「起初我以為只是背兩句，但原來要Rap晒成首，又起初我打算著自己衫上台，但手足覺得機會難得，要我索性著套孔明衫，由於不能夠戴眼鏡，於是上台前就背晒所有歌詞，結果出來迴響好好，我都感到欣慰，之後動漫展又獲邀表現多次。」

蘇裕邦留意到近年小朋友看卡通片或動畫都要原汁原味。「呢個關乎時下小朋友教育水提升，我有時搵小朋友配音，其英語能力都好強。」（葉志明 攝）

《派對咖孔明》孔明跟對手Rap的片段於網上大熱，熱到要上Chill Club將這幕經典真人化。（影片截圖）

粵語配音被忽視︰近十年的確少機會

已經很多年沒有廣東配音員的作品能掀起熱潮，這的確關乎時下年輕人，甚至小朋友，講起看外語作品，大多表示要睇原聲，就算是來自韓、泰、法，原味就好似好聽啲。從事配音廿多年，蘇裕邦又怎看這個現象。「機會真係少咗，最高峰時要返足一至日，日日夜夜都要配，當時TVB有外判，亞視、ViuTV、HoyTV都有節目要搵人配，但近十年的確少了。」

年輕一輩鍾情原聲，連小朋友看卡通片動畫都要原汁原味。「呢個關乎時下小朋友教育水提升，我有時搵小朋友配音，其英語能力都好強，問佢睇卡通或動畫會睇咩版，都係話揀睇原聲。所以能夠有部電影掀起番個熱潮係開心的，讓更人留意。市面上始終都有一批觀眾支持配音的，希望會愈來愈多。」