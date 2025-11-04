珍妮花安妮絲頓單身多年官宣新戀情　人生教練男友激似畢列谷巴

現年56歲的珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）憑經典美劇《老友記》（Friends）而爆紅，近年亦憑AppleTV+美劇《晨早直播室》（The Morning Show）而人氣再度急升。單身多年的珍妮花今年7月被爆與型爆人生教練Jim Curtis同遊西班牙馬略卡島，相隔數月趁著男方生日，珍妮花終於在IG分享與男友的甜蜜合照放閃。

珍妮花安妮絲頓身材Fit爆！（Getty Images）

珍妮花安妮絲頓昨日在IG分享了與男友Jim Curtis的黑白合照，並留言表示：「生日快樂我的愛人 珍惜 ❤️」。相中珍妮花從後擁抱男友，甜蜜又溫馨，隨即引來大批網民送上祝福：「再次相信愛情了」、「終於脫單」、「愛你兩個人」、「你們很匹配」。

珍妮花安妮絲頓單身多年官宣新戀情！（IG圖片）

據知Jim從事人生教練和催眠治療師工作，除了在網上發文或著書分享人生智慧，由於外型亦俊朗，某些角度看來酷似荷里活型男畢列谷巴（Bradley Cooper），成功吸引大批粉絲，IG粉絲人數亦高達73.6萬。

珍妮花安妮絲頓被爆與型爆人生教練兼催眠師Jim Curtis同遊西班牙馬略卡島。（IG圖片）

珍妮花曾與男神畢彼特（Brad Pitt）在2000年結婚，當時兩人被封為荷里活金童玉女，有指男方在拍戲時與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）戲假情真出軌而離婚。相隔多年後，珍妮花嫁給導演Justin Theroux，可惜婚姻只維持了3年。