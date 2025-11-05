電競女孩︱袁澧林張蔓莎自嘲變老4年　新戲證成長：恥笑以前演技

香港電競題材電影《電競女孩》，由白瑋琪、楊帆執導，袁澧林、郭爾君、張蔓莎、吳家忻、伍詠詩陳宗澤主演，電影為2025香港亞洲電影節參展作品之一，今日（4日）舉行全球首映禮，監製廖婉虹攜同一眾主創主演出席，並入場向觀眾謝票。《電競女孩》以一班女電競選手為題材，難得全女班主演、與早前上映的同類作品《觸電》相映成趣！

《電競女孩》由袁澧林、張蔓莎、郭爾君、吳家忻、伍詠詩、陳宗澤、張達倫等主演。（陳順禎 攝）

袁澧林與張蔓莎於《電競女孩》首映禮上接受訪問。（陳順禎 攝）

袁澧林與Sabrina張蔓莎於《電競女孩》影展首映上接受傳媒訪問，談到電影於2021年拍攝，Sabrina自嘲一眾女主演都變老不少：「外貌係有啲唔同嘅，頭先見到張海報都話Angela變咗少少喎！」袁澧林亦笑言：「妳都變咗少少！我哋都會話演戲會有選擇，一年前睇返套戲，會恥笑返以前彈出嚟嘅演技反應！」張蔓莎笑言紀錄下當年青澀的大家，亦見證彼此成長。

袁澧林與張蔓莎自嘲當年的演技，多年後看作品時互相恥笑。（陳順禎 攝）

袁澧林亦自嘲樣貌較4年前變得成熟。（陳順禎 攝）

袁澧林身穿戲中電競隊外套出席首映禮。（陳順禎 攝）

《電競女孩》以打機為主題，袁澧林更因為拍攝而沉迷打機，笑言：「好大鑊！真係打到傻咗！詩詩同Alma都有打開機，我就遲咗少少。有一排沉迷到開咗個Group叫做演藝人打機協會，可以我哋連續打10個鐘！」張蔓莎亦表示有歃趣玩電腦版本，但亦笑指Angela非常難約，跟隨袁澧林練瑜伽卻極少見面：「佢導咗我練瑜伽，但係好難撞到佢！佢練親啲時間都係朝早九點十點囉！」

袁澧林拍完《電競女孩》後沉迷打機。（陳順禎 攝）

張蔓莎笑指袁澧林非常難約。（陳順禎 攝）

袁澧林早前於社交媒體分享到，父親一直非常支持自己的電影，更會自發組織宣傳，Angela表示今日未有帶同父親觀看首映：「今次電影未正式上映，到時上映會邀請佢嚟睇。但有請佢睇《他年她日》嘅首映，人生未試過請屋企人嚟睇首映，有少少尷尬！但大個咗想同屋企人分享呢啲時刻。」袁澧林於前作與許光漢有吻戲，她笑言好奇父親的看法：「我想知佢見到囡囡錫其他男仔，我想知佢嘅感覺係點，因為我爸爸好可愛好單純！」但表示最後卻不敢問爸爸的反應。

袁澧林談到父親很支持自己的電影，早前亦邀請他出席《他年她日》首映禮觀映。（陳順禎 攝）