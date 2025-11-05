電競女孩︱郭爾君吳家忻初嚐吊威吔驚覺人手拉︰吊完全身好痛瘀晒

香港電競題材電影《電競女孩》，由白瑋琪、楊帆執導，袁澧林、郭爾君、張蔓莎、吳家忻、伍詠詩陳宗澤主演，電影為2025香港亞洲電影節參展作品之一，今日（4日）舉行全球首映禮，監製廖婉虹攜同一眾主創主演出席，並入場向觀眾謝票。《電競女孩》以一班女電競選手為題材，難得全女班主演、與早前上映的同類作品《觸電》相映成趣！

《電競女孩》由袁澧林、張蔓莎、郭爾君、吳家忻、伍詠詩、陳宗澤、張達倫等主演。（陳順禎 攝）

郭爾君、吳家忻、伍詠詩於《電競女孩》首映禮上接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

Alma郭爾君、吳家忻與伍詠詩於《電競女孩》首映禮上接受傳媒訪問，談到打機時郭爾君笑言：「我本身就有打開機，就好想導佢哋打機！我哋好得意有兩個歌手、都係唔打機！」吳家忻隨即表示會打機，只不過遊戲種類不同：「我會打㗎，打《動物森友會》《馬里奧》嗰啲！」伍詠詩更大讚郭爾君成為大家榜樣，細心教大家每個步驟：「Alma係我哋遊戲裡面嘅動作指導，即係個滑鼠點郁，嗰啲執得好正！」Alma笑言大家動作通常非常誇張，會令觀眾感到失實：「即係唔好好大力、大幅度咁郁！咁樣只係滑鼠靈敏度唔夠！」

吳家忻本身亦有打機，只不過遊戲類型與大家不同。（陳順禎 攝）

伍詠詩大讚郭爾君變成打機動作指導。（陳順禎 攝）

作為會打線上遊戲的女星，郭爾君透露會真身上線：「我有啲遊戲會叫郭爾君、或者叫Alma囉！我都有同啲觀眾打機，今朝先打完仲贏咗！我可以同妳哋每一個都開名打，因為冇人信，等於我細個打機有個人叫梁詠琪，但佢係咪梁詠琪？冇人知囉！」連打算加入打機行列的吳家忻與伍詠詩都覺得日後真身上線沒有問題，Alma甚至挑機觀眾線上見：「你哋返去練一練Combo先啦！」

郭爾君挑機觀眾上線打機，但笑言要練好先一齊玩。（陳順禎 攝）

歌手出身的吳家忻初次參演電影，興奮地表示一圓自己夢想：「呢套係我第一套拍嘅電影，裡面仲有吊威吔！」郭爾君亦同意指：「我都經歷第一次吊威吔，原來係一班好專業嘅叔叔一齊拉住妳！係人手㗎！」吳家忻更自嘲：「我曾經以為係機器㗎！」亦續指雖然會有痛楚，但一切都值得：「好痛㗎！返到屋企係全身瘀晒！但過兩日就散㗎！」Alma則期待往後再有機會吊威吔：「好似玩機動遊戲咁，但係人肉拉機動遊戲！」

吳家忻初嚐吊威吔，表示返到屋企全身瘀晒。（陳順禎 攝）