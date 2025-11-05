女孩｜馮德倫現身首映撐太太　舒淇爆老公睇初剪版︰全程冇玩手機

舒淇自編自導電影《女孩》，昨晚（4/11）在香港舉行首映，舒淇早前憑電影在《第30屆釜山國際影展》，贏得「最佳導演獎」，她坦言信心不直都有，但獲獎就要看天時地理人和，「好幸運囉！」首映禮上，丈夫馮德倫雖然沒有現身，但事後就有欣賞電影，並跟太太在首映台前合照。



馮德倫未有公開亮相，事後跟舒淇在首映上合照。（電影公司提供）

舒淇在接受傳媒訪問時，表示來到香港站是最輕鬆的一站︰「之前已經走咗兩個幾月，應該緊張嘅都緊張完，應該流眼淚嘅又流完，就係你哋會比較唔輕鬆，因為要聽我講廣東話，我練咗好耐喇！」其實舒淇平時跟老公馮德倫都會講廣東話︰「不過佢唔會糾正我。」

早前馮德倫有投訴太太又攞獎，家中的Figure冇位存放，舒淇聽後風趣回應：「係佢啲Figure多得滯，我咁少獎座都冇位擺。」問到老公會否包場支持，舒淇甚大反應︰「哈！唔知呢？你陣間問下佢，唔知會唔會問我拎飛呢？」其實今日並非馮德倫第一次觀賞《女孩》，太太一早給予初剪版他在家中欣賞，至於評價如何？「冇乜意見，佢淨係話幾好，果然係文藝片。都開心嘅，佢呢個版本係兩個鐘頭又40分鐘，見佢全程冇睇過手機，咁應該睇得過。」

馮德倫分享舒淇手捧釜山最佳導演獎獎座的相片祝賀愛妻，更笑言屋企冇位擺。（馮德倫IG截圖）

馮德倫早前已看過初剪版，評價是︰「幾好，果然係文藝片。」（電影公司提供）

《女孩》的故事，部分是取材舒淇兒時受家暴的經歷，這些往事都有略略跟馮德倫提過︰「佢有時同我返台灣，會覺得我同阿爸講嘢時好粗魯，我會同佢講『你都唔知細個時我老竇點對我，我而家咁樣同佢講嘢已經好好㗎喇！』，跟住佢就唔想同我講嘢，不過當佢睇完呢部戲時，佢就話可以感受到我細個時候嘅環境喇！」但對於這些往事，作為老公亦冇刻意再去安慰，「佢係一個向前行嘅人，覺得呢啲都已成過去，同埋我都已經咁大個，而家又有咁大成就，佢諗嘢係好正能量。」

舒淇稱馮德倫未看《女孩》前，不知道她跟父母的關係惡劣如此。（許育民 攝）

其實再一次面對自己不快的童年，舒淇都覺得應付得來，因為很久之前已經釋懷。「我都有同爸爸媽媽一齊睇套戲，同媽媽睇首映時，仲問媽媽點呀？好冇睇呀？你冇幻想男主角邱澤係你老公嗎？」而長大後，舒淇都一直以半帶笑的形式追問媽媽︰「我細個時你知唔知爭啲打死我？佢話有咩，冇呀。其實年代不同，大家所受嘅教育不同，對很多事情的處理都有所不同。」

電影於本周四（6/11）香港上畫，舒淇都擔心電影會叫好不叫座︰「怕會影響之後想再拍戲的機會，資金會冇咁多，難再有相同質素嘅戲，最緊要唔好令投資方蝕錢。」至於拍攝時有沒有打算自資幫補製作費？「監製阻止我，佢話新人第一次拍戲，雖然你係舒淇，但都唔好自己拎錢出嚟拍戲，要堅持製作電影的原則，唔好有壞影響，其實有很多場我都想重新拍過，但監製說電影就係一種遺憾的藝術。」