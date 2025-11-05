《拾荒法師》未上畫先開拍續集　彭氏兄弟為何超12年來首度合體

何超主演的全新動作電影《拾荒法師》早已拍畢，並準備來年年中上畫。不過首集未公映，續集已開拍。早前更舉行隆重的開鏡儀式，何超為演出此⽚與男主⾓Iman早在九個⽉前開始接受武術特訓，⽽電影更難得地集合了港產⽚全盛時期的⿈⾦組合，其中⼀驚喜導演有彭⽒兄弟，這是導演彭順及彭發12年來的再次合導，編劇⽅⾯有⾦牌編劇葉廣儉，動作⽅⾯有袁和平武術班底，曾參與過《標殺令》、《⿈⾶鴻》及《⼀代宗師》的陳少華及⿈劍偉擔任武術指導，⽽演員陣容更有兩⼤影帝謝君豪及鄭則仕坐鎮。

何超主演的全新動作電影《拾荒法師》早已拍畢，並準備來年年中上畫。不過首集未公映，續集已開拍。（電影公司提供）

監製陳⼦聰表示，此⽚是屬於武術輕喜劇，⽽這種類型在港產⽚中已很少⾒。（電影公司提供）

⽽何超則表示她⼀直希望演女俠的⾓⾊，《拾荒法師2 》便是繼《千機變》後相隔多年後再演女俠，可謂圓了她的⼼願，她說：「我直情覺得係我演藝事業嘅再出發。」

⽽男主⾓Iman亦表示這電影是他從來沒有看過的類型，他非常興奮能參與其中。 ⽽為了應付本⽚的⼤量動作場⾯，何超及Iman特別早在九個⽉之前便開始接受武術訓練，何超表示：「我們不是像《警察故事》般的⼤型動作，⽽是偏向體操式的中國武術，所以武術導演特別請了⼀隊中國武術隊來為我們作特訓，我們要練的是各⾨派的招式及各種兵器的運⽤，由拳腳對打到舞⼑弄槍，每⼀個細節都要練，我們852電影公司始終沒有拍過這種動作電影，所以事前準備功夫⼀定要做到⾜，那麼拍的時候可以更快捷更安全。」

⽽Iman則表示這是⼀部很⾼能量的動作⽚，對體能有很嚴格的要求，他說：「這是另⼀種層次的表演，當然我們不能在幾個⽉的訓練內便成為真正的武術演員，但我們都盡⼒去做到最好，這也包括在演技⽅⾯，我們為此⽚上了⼀些演技課程，這是⼀個全⽅位的訓練。」

何超誠心祈求，望電影拍攝順利。（電影公司提供）

《拾荒法師2》是彭順及彭發兩⼈⾃12年前的電影《逃出⽣天》後再次以彭⽒兄弟這組合共同導演的作品，之前倆⼈合導的作品，如《無聲火》、《⾒⿁》系列及《風雲2》等均票房成績理想，被問到何以再次聯合導演，彭發說：「我們這麼多年每次接受訪問，記者最後的問題都是問我們什麼時候再次⼀起合導，那麼我們都認真地想是不是時候⼀起拍⼀部戲呢？《拾荒法師2》便是⼀個最好的時機了。這故事有齊我們很喜歡的元素，⽽我們相信⼀起合作會有新的火花。」

《拾荒法師2》是彭順及彭發兩⼈⾃12年前的電影《逃出⽣天》後再次以彭⽒兄弟這組合共同導演的作品。（電影公司提供）

⽽⼆⼈都認為此⽚在拍攝上最⼤的困難，便是在動作，兩⼈都說：「這部戲揉合了中國武術、搏擊、兵器對打，驚慄及喜劇，在華語電影中很久沒有這類電影，在電影內男女主⾓需要應付⼤量動作，那九個⽉的訓練是必需的，我看到他們⾝上的傷痕，知道他們都很認真對待這部⽚，⽽這部戲會有⼀個⼤家未⾒過的何超，會令⼤家耳⽬⼀新。」

對於12年後再次合作拍《拾荒法師2》，默契如何？彭順則說：「非常好，我們分⼯很清晰。」被問到如果有分歧時兩⼈會怎樣解決，彭順說：「很簡單，我們很尊重對⽅，如果對⽅認為某場戲要以他的⽅式來拍會較理想，那就交由對⽅拍，我們絕對信任亦尊重對⽅的判斷。」