鐵血戰士蠻荒廝殺｜入場前5大要點　最高科技裝備異獸物種全亮相

全球影迷熱切期待，《鐵血戰士》全新一章《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》（Predator: Badlands），於本周四（6/11）上映。《鐵血戰士》系列始於1987 年由荷里活動作巨星阿諾舒華辛力加主演的電影《鐵血戰士》。當年以高等外星生物獵殺人類的嶄新概念、各式超高科技武器配備，以及刺激震撼的視覺場面，迅速席捲全球影迷，票房累收超過 9,800 萬美元。其後陸續推出多部續集電影，包括與《異形》聯手的《異獸戰》系列等。 現跟大家分享今集幾個必睇位。

阿諾舒華辛力加在《鐵血戰士》的金句對白︰「Get to the Choppa now」！（《鐵血戰士》電影劇照）

《鐵血戰士》系列始於1987年，由荷里活動作巨星阿諾舒華辛力加主演的電影《鐵血戰士》。（《鐵血戰士》電影劇照）

01 宇宙最致命星球亮相

宇宙最致命星球 - 環境極度惡劣，危機四伏，所有動植物都能秒速致敵人於死地。各種各類古怪的巨型飛鳥、爬蟲巨獸、殺不死的極型巨大猛獸，就算連植物都會發出能致命的粉紅噴霧及毒針、樹藤都足以致命，場面驚心動魄，視覺效果震撼大銀幕！導演丹卓登堡(Dan Trachtenberg)表示：「拍攝這部作品時，我們致力打造一種唯有在影院中才能感受到的沉浸式體驗，帶領觀眾踏入亡魂之地，深入探索血獸種族所屬的浩瀚宇宙。」

宇宙最致命星球 - 環境極度惡劣，危機四伏，所有動植物都能秒速致敵人於死地。(《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》影片截圖 )

宇宙最致命星球 - 環境極度惡劣，危機四伏，所有動植物都能秒速致敵人於死地。(《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》影片截圖 )

不知名的物種全公開。(《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》影片截圖 )

不知名的物種全公開。(《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》影片截圖 )

02 發奮圖強的血獸

今次血獸主角Dek，被族群放逐宇宙最致命星球，踏上殘酷的獵殺求生之路，意外與神秘合成人 Thia 結盟，誓要從谷底反彈成為最強悍、最殘暴、最好勇鬥狠，最有勇有謀的終極狩獵者。Dek擁有驚人的體力與智力，懂得鬥智鬥力，每次出擊都是為了證明自己「殺不死」的價值，爭取重返家園的資格。獵殺遊戲正式展開，危機四伏的蠻荒之地，誰是真正的獵物？

今次血獸主角Dek，被族群放逐宇宙最致命星球，竟促使他發奮圖強，跟以往一味殺殺殺，完全唔同。(《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》影片截圖 )

努力，奮鬥。(《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》劇照 )

03 解鎖最強武器及最高科技飛船

「血獸」使用的最強武器及最高科技飛船，包括隱形能力、極具殺傷力的電漿劍、元素炸彈、槍炮及保護力極強的盾牌，以各種先進武器與敵人廝殺，營造強烈的視覺衝擊，充滿緊張刺激的戰鬥場面，展開宇宙級生死獵殺任務！

「血獸」使用的最強武器及最高科技飛船，包括隱形能力、仲有保護力極強的盾牌。(《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》影片截圖 )

「血獸」使用的極具殺傷力的電漿劍。(《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》影片截圖 )

04 與異形連結擴大世界觀

《鐵血戰士：蠻荒廝殺》 劇情充滿新意，「血獸」竟與 AI 合成人成為出生入死的拍檔，已令觀眾眼前一亮！女主角艾麗芬寧扮演的神秘合成人，正是由《異形》系列中製造合成人的偉倫湯谷企業(Weyland-Yutani Corporation)出品，令全球粉絲哄動，期待不一樣的鐵血戰士與異形連結，擴大世界觀！

更多官階的鐵血戰士紛紛出場。(《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》影片截圖 )

05 女主角靚絕全星球

以往《鐵血戰士》系列都予人單一的陽剛味，較為男性向，今集台前幕後為《鐵血戰士》增添青春活潑全新氣象，更合不同年齡層及男女觀眾口味。女主角是由《黑魔后：沉睡魔咒》、《S8驚世檔案》仙氣女星艾麗芬寧擔任，破格呈現機智兼強悍一面！

女主角是由《黑魔后：沉睡魔咒》、《S8驚世檔案》仙氣女星艾麗芬寧擔任，破格呈現機智兼強悍一面！(《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》影片截圖 )