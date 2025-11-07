吳彥祖夫婦事隔23年再合作　自爆當年首次同框已秘密拍拖過程

香港千禧男神吳彥祖近年集中於荷里活發展，曾參演《荒原》、《西部世界》等影視作品，此前亦曾回港拍攝《寒戰》系列前傳二部曲。吳彥祖自小於美國長大，1998年來港出道成為模特兒，二十出頭首次以演員參演《美少年之戀》震驚香港女觀眾，並成為千禧一代電影男神，吳彥祖當時戀上混血名模Lisa S.，並於2010年結婚封盤，婚姻至今一直甜蜜美滿令人稱羨！

男神吳彥祖久未露面，在金像獎紅地氈上驚喜現身！（莫匡堯 攝）

吳彥祖與Lisa S.婚後誕下女兒Raven吳斐然。（Lisa S. IG圖片）

吳彥祖與Lisa S.婚後誕下女兒Raven吳斐然。（視覺中國）

吳彥祖今日（6日）於社交媒體分享與老婆Lisa S.的合照，二人坐在化妝間一同整理妝髮造型，並宣布兩夫婦事隔23年再度合作！Lisa S.自出嫁並誕下女兒後，一直專心照顧家庭，直至今年女兒年紀漸長，才重投熱愛的馬術運動，在比賽中屢奪殊榮！今年Lisa S.曾表示重投模特兒工作，雖然吳彥祖未有透露是次夫妻同框合作內容，但相信與Lisa S.復出有所關連。

吳彥祖與太太Lisa S.事隔23年再幕前合作。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖分享夫婦同框甜蜜照片外，更自爆原來當年與Lisa S.在香港第一次合作拍攝雜誌封面時，雖然只是巧合被拼湊同框，但其實二人已經偷偷拍拖超過一年！吳彥祖當然並非有心隱瞞影迷粉絲，然而當年為狗仔隊極為活躍的年代，因此才一直將戀情保持秘密！