廖子妤輪椅街頭翻車嚇親路人　陳家樂憶許紹雄：好突然完全估唔到

香港劇情電影《像我這樣的愛情》由譚惠貞執導，金像女配廖子妤、陳家樂、劉雅麗、楊淇、劉若寶等主演，電影作為香港亞洲電影節參展作品，昨日（6日）舉行影展首映禮。廖子妤與陳家樂於首映禮上接受傳媒訪問時，雙雙談到作品帶來的突破，陳家樂表示刻意為電影剃頭之餘，亦曬黑皮膚、留鬚及化上雀斑，刻意遮蓋靚仔樣；幾乎全程在輪椅上演出的廖子妤，亦坦言未如大家想像舒服，角色天生患有腦麻痺下許多肢體演繹仍然甚具挑戰。

廖子妤於《像我這樣的愛情》劇情中飾演一位天生患有腦麻痺的女孩。（陳順禎 攝）

陳家樂於《像我這樣的愛情》裡飾演一位經歷許多不為人知痛苦的性義工。（陳順禎 攝）

陳家樂、廖子妤就新作《像我這樣的愛情》接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

廖子妤憶述坐輪椅在街頭拍攝時，幾乎出意外：「有一場戲要喺灣仔用電動輪椅好快飛馳，身邊冇工作人員、攝影機打側跟拍，衝到一個轉彎位、有個女仔行出嚟、我架輪椅又卡到一個凹位、成架翻車！」廖子妤表示當時曾猶疑應該維持角色，抑或應該用腳撐起自己：「見到個女你打算出手幫我，我驚嚇到佢，於是我就撐腳出嚟、然後佢呆一呆，我同佢講我Ok，之後就留低錯愕嘅佢！」《像我這樣的愛情》被電檢署評為三級電影，全因戲中有部份情節畫面具裸露成份與親密戲份所致，陳家樂表示原本預計為IIB級，但題材上認為應該保留必要部份。

廖子妤要演繹腦麻痺身障者時表現充滿信服力。（陳順禎 攝）

廖子妤坐輪椅翻車後、突然用腳撐起自己，令路人感到錯愕。（陳順禎 攝）

香港資深演員許紹雄早前離世，陳家樂去年底亦與Benz哥合作《我愛九龍城》與《麻雀女王追男仔》兩部遺作，家樂坦言對前輩的離開感到惋惜：「突然間有兩次合作機會，嗰時見到佢仲係好精靈、好開心、轉數好快！冇諗過會走得咁突然，嗰下好唔開心，完全估唔到，希望佢屋企人能夠慢慢放低傷痛。」

陳家樂憶起許紹雄時神情低落。（陳順禎 攝）