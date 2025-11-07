殺手#4｜魏浚笙首當男主角之作　首預告展現日系暴力美學

電影《殺手#4》，由新晉導演梁居英編劇執導，《一秒拳王》、《窄路微塵》監製文佩卿，魏浚笙（Jeffrey）首度擔綱男主角，聯同日本新星南沙良和著名演技派巨星竹中直人、齋藤工與及香港著名演員朱栢謙及韋羅莎等一起演出。未上畫先入圍世界各地影展，包括美國奇幻電影節 （Fantastic Fest） 、平遙國際電影展「藏龍單元」和成為今屆香港亞洲電影節「閉幕電影」，更於今屆金馬獎獲得五項提名，成為今年最多提名的港產電影！（上映日期︰12月4日）

魏浚笙（Jeffrey）首度擔綱男主角之作，於今屆金馬獎獲得五項提名，成為今年最多提名的港產電影！（《殺手#4》預告截圖）

預告充滿一份日系風情。（《殺手#4》預告截圖）

《殺手#4》昨晚有正式官方預告推出，一開始見Jeffrey既用劍亦用槍大show身手，更毫不吝嗇大騷胸肌！除了Jeffrey之外，這次預告亦曝光了所有角色，包括藍絲帶新人大獎的南沙良、香港演員朱栢謙和韋羅莎，台灣演員春風、日本著名演員齋藤工和竹中直人的角色，朱栢謙貌似Jeffrey戲中殺人搭檔，預告中的各人關係看似千絲萬縷，而最後韋羅沙的對白更是神秘莫測，像是預測Jeffrey戲中角色的遭遇，讓人感到好奇不已！而預告所見，畫面的結構與色調，都相當日系，相當有型。

殺人場面不乏美感，堪稱暴力美學。（《殺手#4》預告截圖）

震撼得來不失優美。（《殺手#4》預告截圖）

騷少少肌畀大家睇。（《殺手#4》預告截圖）

《殺手#4》電影故事講述亞洲流傳著一個神秘的殺手組織，以麵店隱藏於鬧市之中，暗地為殺手提供驛站。殺手4號（魏浚笙）自幼失去雙親，在麵店長大，一次機緣巧合，他被派往日本暗殺黑幫頭目，卻意外遭委託人埋伏。委託人是名日本少女（南沙良），為了復仇，她不惜傾盡家財買兇殺人， 更試圖拉攏4號協助復仇大計，卻不幸導致兩人雙雙被黑幫追殺⋯⋯

香港人熟悉的日本演員竹中直人。（《殺手#4》預告截圖）