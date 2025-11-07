逆轉上半場｜梁詠琪率基層孩子踢出希望　雜牌軍要踢到上冠軍

由黃柏基執導，梁詠琪（GiGi）、陳湛文、凌文龍、梁雍婷（Rachel）、朱栢康主演的勵志電影《逆轉上半場》，鐵定於聖誕12月25日上映。昨日首發電影海報及預告。電影早前為《第22屆香港亞洲電影節》閉幕電影，以輕鬆抵死的手法，拼湊出觸動人心的故事，以小學生一場5人足球戰，講述克服逆境挫折，面對引誘、挑戰與自我原諒，以成年人的下半場，扭轉小朋友的上半場的勵志故事。

一行５人的小學生足球隊，踢出勵志一章。（《逆轉上半場》劇照）

梁詠琪起初以為保份工，漸漸足球都在她身上發揮感染力。（《逆轉上半場》劇照）

《逆轉上半場》講述由基層小朋友組成的足球隊，在一個火光熊熊的足球下，勇往直前，無懼環境限制，由街場走到賽場，誓要帶着足球進發，究竟足球比賽蘊含甚麼陰謀？一眾小朋友如何克服困難？一眾成年人的選擇如何影響自己及小朋友？在電影首個預告可以預視，將會是場內場外緊湊的足球及人生比拼。

陳湛文演足球教練，係！係坐輪椅嘅足球教練，睇落就知咩事。（《逆轉上半場》劇照）

小朋友在戲中腳法凌厲。（《逆轉上半場》劇照）

《逆轉上半場》電影預告起首見到梁詠琪、凌文龍、朱栢康惹笑演出，戲中除了多位好戲之人演出，戲中小演員亦表現亮麗，領軍的周衹月本身是現役香港足球代表隊 U16 球員，今次亦是她首部電影演出，在戲中展現精湛球技。還有憑《白日青春》在第41屆香港電影金像獎奪得「最佳新演員」的林諾，憑演出《4拍4家族》去年入圍提名金像獎「最佳新演員」的陳諾霆等，演技皆備受肯定。

朱栢康拍下不少作品，老是常出現。（《逆轉上半場》劇照）

當下香港拍基層小朋友故事，有南亞裔小朋友客串是必需。（《逆轉上半場》劇照）

故事簡介

在商界風光一時的方希文（梁詠琪 飾），因股災一夜破產，被迫搬到深水埗寄住在表舅父（陳獻略 飾)深水埗家，與表舅母何靜（梁雍婷 飾）及表妹曾芷盈（周衹月 飾）同住，希文懇求前下屬林立品（朱栢康 飾）給予機會發展搏反彈，為替富二代客戶聶睿智（凌文龍 飾 ）完成任務，希文找其表妹及朋友仔，籌組一隊小孩基層足球隊，找來前港隊成員胡肇豪（陳湛文 飾）執教，球隊面臨與富豪(陳輝虹 飾)孫仔的精英隊伍對決，希文對事業與小孩前途面臨人性考驗......。