米高積遜傳記式電影首發預告　親侄兒擔正聲線勁似反被質疑

己故流行曲天王米高積遜（Michael Jackson），自傳出開拍傳記電影，都備受關注。昨日（6/11）終於迎來首支正式預告片，片中有不少米高積遜的經典舞姿重現，而今次擔正的是米高積遜的親姪Jaafar Jackson，這亦是他首度挑大樑之作。電影預計 2026年4月24日上映。

預告開初，並未見到正面長樣，未知似唔似。（《米高Michael》預告截圖）

但舞姿形態是相似的。（《米高Michael》預告截圖）

場面的重置，非常專業。（《米高Michael》預告截圖）

動靜都一模一樣。（《米高Michael》預告截圖）

電影名為《Michael》（暫名︰米高），是拍出米高積遜傳奇一生，由《邊緣特訓》（Training Day）和《叛諜裁判》（The Equalizer）導演安東富卡（Antoine Fuqua）執導，採用紀錄片形式拍攝。首支公開的預告片長1分13秒，片中可見Jaafar Jackson重現了叔叔的經典舞步，自轉和腳尖企，最厲害是拍攝的場景，完全跟足當年的設置一樣，堪稱神還原。

閃鑽白襪非常標記性。（《米高Michael》預告截圖）

還有這個黑超Look，一見便認定是MJ。（《米高Michael》預告截圖）

據知今次電影的製作製作成本高達1億5500 萬美元（約12億港元），而初步推算片長預計長達 3.5 小時。團隊原本考慮拍攝兩部曲，可以更深入探討米高的一生，但最終決定只聚焦在 1980 年代，其音樂事業的巔峰階段，明顯要避開到後期，涉及的敏感話題。預告最後有其侄仔有正面亮相，樣貌當然不算太似，但其聲線就似到十足，故被網民質疑是AI變聲甚至將原聲混入。

故事集中在米高積遜於80年代的事業。（《米高Michael》預告截圖）

電影開拍時，電影公司已有向米高積遜的家人要求提出協助，包括女兒巴莉絲（Paris Jackson）和兩名兒子，亦聲稱得到不少支持。但後來巴莉絲就在社交平台發文，堅稱自己0%參與，直言只看過第一稿劇本，但當中有些不誠實，與令自己感覺不舒服的情節，要求作出改動，但電影公司似乎未有處理︰「那麼我就繼續過我自己的生活。」跟電影劃清界線。

預告最後有其侄仔有正面亮相，樣貌當然不算太似，但其聲線就似到十足，故被網民質疑是AI變聲甚至將原聲混入。（《米高Michael》預告截圖）

這個新版，大家又覺得如何？（《米高Michael》預告截圖）