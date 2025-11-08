狂野時代｜24歲演技小生零偶像包袱演怪物　畫面極恐怖難以認出

內地男子組合TFBOYS成員易烊千璽，近年在影壇表現相當出色，推出上映的電影作品都具有口碑及票房，24歲已在各大電影節頒獎禮中勇奪多個獎項，演技備受肯定。

易烊千璽近年在影壇表現相當出色 。（易烊千璽微博圖片）

作為偶像的他更沒有所謂的偶像包袱，去年於《小小的我》中飾演一位患有腦癱的少年，演技驚艷四座，而在今個月即將上映的《狂野時代》中他飾演一位迷魂者人設，近日該電影就播放視覺編預告，易烊千璽扮演的怪物造型曝光，相當恐怖，完全認不出是他本人。

易烊千璽在《小小的我》中飾演一位患有腦癱的少年。（微博圖片）

在《狂野時代》中，易烊千璽一人分飾五角，挑戰風格各異的人設，其中一個就是怪物角色，化上特效妝的他完全難以認出，其沒有頭髮，膚色蒼白，皮膚鬆弛，身形佝僂，眼神怪異，在影片中透過遠鏡頭展現其行為舉止恐怖一面，再配合驚悚配樂，突出該人物的恐怖性，特別有一幕是他拉起布幕探頭而出流眼淚的畫面，展現了純熟的演技。

易烊千璽在電影中一人分飾五角。（影片截圖）

畫面相當恐怖。（影片截圖）

不少網民看後都對甚為震驚，因為怪物造型完全認不出是易烊千璽，對他屢屢在電影上突破自己，驚嘆其可塑性非常強。網民留言表示：「真敢演」、「可塑性強」、「演技越來越好了」等，對他讚不絕口。

認不出是易烊千璽。（影片截圖）

《狂野時代》除了有易烊千璽之外，還有舒淇主演，該影片曾在「第78屆康城影展」中奪得評審團特別獎、「第30屆釜山影展」中奪得藝術貢獻獎等，而該影片主要以幻覺和迷失為主題，講述在一個人類已經不再做夢的世界裡，有一個怪物依然整日沉迷於夢的幻覺中，探索人類存在的本質。

舒淇有份參演。（影片截圖）