鐵血戰士蠻荒廝殺影評｜世紀歹角悲慘身世　節奏明快觀眾易入局

一個經典的電影系列，《鐵血戰士》始於1987 年由荷里活動作巨星阿諾舒華辛力加主演，當年以高等外星生物獵殺人類的嶄新概念、各式超高科技武器配備，以及刺激震撼的視覺場面，迅速席捲全球影迷。來到今年，系列又一新篇章《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》（Predator: Badlands），以嶄新視點重設該故事。

《鐵血戰士》始於1987 年由荷里活動作巨星阿諾舒華辛力加主演。（《鐵血戰士》影片截圖）

以高等外星生物獵殺人類的嶄新概念、各式超高科技武器配備，以及刺激震撼的視覺場面。（《鐵血戰士》影片截圖）

《鐵血戰士：蠻荒廝殺》為這個科幻經典，拓展了全新的世界觀與背景設定，而且今次是由主角Dek出發，一位被族群排斥的年輕鐵血戰士，被放逐到一個最危險的星球，看牠如何自生自滅。一個明明在過去近40年，一直被視為冷血無情，被塑造成殺人殺異形都不眨眼的狠角色，今天卻變成有血有肉，為兄弟死慘叫，為被父親嫌棄而發奮圖強的生物，視點讓觀眾耳目一新。

被父親嫌棄，獲哥哥守護，血獸啲血原來係有溫度。（《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》劇照）

一個多年來，跟觀眾建立了施暴者與受害人關係的角色，今天要轉一轉，你要跟隨這位被族群排斥的「年輕人」，如何由「族群中的弱者」，一步一腳印地證明自己的價值，從踏上一個充滿致命異星生物的星球Genna開始，獵殺被族群認定是冇可能殺死的巨獸，期間又經歷背叛、侮辱，要谷底翻身，最後又跟一個人臉機械人產生友好關係。編劇將一切的人性化都投進這副「蟹臉」上，似將他族群與阿諾舒華辛力過去的血海深仇，一掃而空，觀眾要替牠打氣！替牠叫喊！替牠追到自己個KPI而歡呼！如果電影在1988年推出，根本冇可能，「成班隊友」都屍骨未寒呀，但今天，又看得相當痛快，多幾分感受。

起初傾唔埋，最後變成戰友。（《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》劇照）

唔係《鬼滅之刃》，孭住嘅唔係彌豆子。（《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》劇照）

另一更精彩的設定，是來自年輕的鐵血戰士Dek要進行大反擊，可惜身上已彈盡糧絕，身上冇具殺傷力武器，反條鐵咩？於是想到在這個最危險的星球，正正就是最致命的武器都可垂手可得之地。故事開來就展示擁有如刀片般鋒利葉草、會釋放具爆炸力種子的花，還有會射出腐蝕性汁液的蛇，原先是危機四伏，但加以收集並善用，今天就是最厲害的殺人武器。

阿諾舒華辛力加原屬於配備精良的戰鬥部隊，但去到最後冇晒槍彈，近乎坐以待斃。（《鐵血戰士》影片截圖）

這個最危險的星球，正正就是最致命的武器都可垂手可得之地。（《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》劇照）

還記得1987年的元祖版，阿諾舒華辛力加原屬於配備精良的戰鬥部隊，但去到最後冇晒槍彈，近乎坐以待斃一剎，運用森林的地形及木材石器製成武器對戰，以最原始的方式戰勝外星科技，今集這一幕絕對有致敬味道。

整體而言，故事簡單，節奏明快，觀眾很快就入局，由於全片創作都是逆向思維，故事全面探討Yautja（鐵血戰士種族）的文化，開啟了一個新天地，不過就民族的製度，科技如何前進等枝節就未有交代，但請放心，因為去到最後一幕，便為大家留下一大伏線，這亦正好是繼續拍落去的最大本錢，繼續長拍長有。