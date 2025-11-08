舒淇來港發展一波三折　文雋遭社團人士要脅︰話有唔見得人嘅材料

舒淇首次執導的電影《女孩》，在釜山國際電影節奪得「最佳導演獎」，由演員成功華麗轉身為導演。要談舒淇的演藝事業，香港是其重要的發跡地，而要談來港發展的伯樂，不得不說文雋。文雋近日便在其YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲》，細談與舒淇的關係，當中最千辛萬苦的，必然是從台灣大哥柯俊雄手中買回餘下片約的經過。

舒淇憑首次執導作《女孩》，在釜山國際電影節奪得「最佳導演獎」。（舒淇IG圖片）

後來更在法國登上電影名人堂。（舒淇IG圖片）

事情回到1995年年尾，王晶從雜誌《一本便利》見到舒淇做封面，當年她已在台中當模特兒，曾為成人刊物《閣樓》（Penthouse）拍下全裸寫真集，同年又拍下情慾電影《靈與慾》。王晶想找她來港拍三級片，於是找文雋去洽談。當年舒淇的經理人是已故的蔡政良（名導蔡揚明之子），二人相約在酒店見面，結果由下午３點等到晚上９點，舒淇才出現，文雋相信她前一晚是喝醉了。「第一個感覺係慵懶，好懶散，而最深印象係佢有兩片好厚嘅嘴唇，呢樣係好性感。」

文雋當年為王晶，安排舒淇從台灣來港發展。（影片截圖）

二人後來更與導演劉偉強開食肆「寧記麻辣火鍋」，早年已結業。（影片截圖）

柯俊雄不願放人加以阻攔

跟蔡政良傾好，簽了三部片約正準備帶她來香港，開展其演藝事業另一頁。但原來蔡一早又將舒淇簽予台灣的柯俊雄大哥，當中涉及6部片約，期間只拍了一部叫《靈與慾》的電影，戲中跟柯俊雄有床上戲。於是王晶便叫文雋再到台灣處理餘下的片約，看看可否買回來，但當時柯俊雄態度企硬，據文雋所講對方還囂張地說︰「我要佢拍三級就三級，四級就四級，係唔會畀你贖番片約。」

柯俊雄當年在台灣影壇頗具影響力，但文雋對他的為人便不敢恭維。（視覺中國）

被要脅有「舒淇唔見得人嘅材料」

在無計可施下，文雋便到訪舒淇屋企，想看看合約的正本，結果發現舒淇在簽約是未到合法年齡，於是便跟柯俊雄打官司要求解約，結果兩場官司，包括原審同上訴都由文雋一方勝訴。但對方似乎不服氣，文雋指當時曾有兩名江湖人士找上門︰「我喺寫字樓間房前面，係坐住兩個出嚟行嘅古惑仔，要脅我話手上有啲舒淇唔見得人嘅材料，我都冇妥協，我我的辦法擺平。」兩位江湖人士知道事敗，臨走更叫文雋可否封一封利是給他們，返去好交差，但文雋都一一拒絕，繼而便順利帶舒淇來港發展。

舒淇原名林立慧，電影《女孩》就是將個人不快的音年經歷拍下來。（影片截圖）

舒淇簽予柯俊雄後，只拍過一部《靈與慾》，但文雋覺得製作糟糕，浪費一顆新星。（《靈與慾》海報）

《色情男女》成功蛻變

來港後，舒淇起初的確是要先拍三級片，包括《玉蒲團之玉女心經》，但其過人魅力，好快獲其他導演垂青，轉捩點是爾冬陞找她跟張國榮合作拍《色情男女》，一部三級的文藝勵志片，張國榮飾演一位在商業與藝術之間掙扎的年輕導演，內容亦有不少嘲諷當時香港電影業。結果舒淇就憑《色情男女》奪得《第16屆香港電影金像獎》最佳新演員及最佳女配角，逐步撇開三級女星之名。

舒淇來港第一部拍攝的電影，是三級片《玉蒲團之玉女心經》，與李麗珍雙女主角並行，當年掀起不少話題。（《玉蒲團之玉女心經》劇照）

第三部已獲爾冬陞賞識拍下《色情男女》。（《色情男女》影片截圖）

合作後，張國榮都大讚舒淇表現出色，前途無限。結果真的憑該片奪得《第16屆香港電影金像獎》最佳新演員及最佳女配角。（《色情男女》影片截圖）

不過簽約一事原來仲有小插曲，文雋說舒淇前經理人蔡政良，未有好好栽培她，一直都當她做搖錢樹。話說當在香港簽好全新合約，共拍三部電影後，蔡政良向文雋表示︰「文哥，可唔可以你畀一份你哋公司，無填過任何嘢嘅合約我。」當時文雋深知他心懷不軌，於是一句說話踢爆︰「唔通你想利用呢份合約作改動？舒淇一個人孤身嚟到香港，拍三級片，賺的是皮肉錢，你都仲要再剝削佢？」最後文雋沒有將空白的合約給予他，以確保舒淇的利益。