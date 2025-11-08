優獸大都會2｜五月天唱中文主題曲　「是一個命運中的夢幻聯動」

9年前，迪士尼金像動畫《優獸大都會》面世，贏來高人氣高票房。9年後，《優獸大都會2》強勢回歸，除了兩大巨「聲」，黃子華和容祖兒再度聲演古惑狐狸阿力和正義兔仔女警朱迪。今集主題曲更起用華語搖滾天團，五月天（Mayday）創作並演唱的經典歌曲《派對動物》，讓最強跟最強聯動起來。

迪士尼年度重磅鉅製《優獸大都會2》將於2025年11月27日大銀幕上映。（《優獸大都會2》海報）

《優獸大都會2》長年維持超越大銀幕的廣泛熱度，憑藉其超高人氣衍生出一系列爆款商品和熱門短片；而作為華語樂壇最具影響力的搖滾樂團之一，五月天不僅是無數人的青春回憶，更跨越不同的地域與年齡，沉澱出直抵聽眾內心的共鳴。

（《優獸大都會2》MV截圖）

這次雙方堪稱「夢幻聯動」的緣起，可以追溯到將近10年前——2016年，《優獸大都會》上映，以其充滿想像力的世界觀和生動鮮活的角色迅速征服了全球觀眾。同年，《派對動物》作為五月天第9張創作專輯的主打歌曲推出，迅速成為五月天傳唱度最高的歌曲之一，電影與音樂的奇妙聯結彼時已悄然萌芽。

估唔估到阿信扮緊咩動物。（《優獸大都會2》MV截圖）

如今，緣分再續，《派對動物》成為《優獸大都會2》中文主題曲，並隨電影‌登陸大銀幕，歌曲中「無論你是，貓咪老虎，麻雀蝙蝠，都要驕傲，都要大步」也將呼應著《優獸大都會》系列核心精神，為全新冒險注入搖滾能量與深層共鳴。談到這次合作，五月天也表示：「《派對動物》加入《優獸大都會2》是一個命運中的夢幻聯動，很高興這種冥冥中的呼應跨越了將近10年，終於結合了起來。這也是五月天歌曲中一直要傳達的精神——無論你是誰，都應該要為自己驕傲，大步向前。」

《派對動物》由五月天阿信作詞作曲，以其標誌性的歌詞詮釋「人生的不同境遇都是一場場派對，要正面迎戰，快樂面對生活」的人生哲學，與《優獸大都會2》中主角積極迎接挑戰，跌倒後仍能重拾勇氣的成長弧光完美呼應；而歌曲中的電子音色與極具爆發力的旋律，仿佛融合了這個優獸大都會的脈動，描繪出一場盛大的狂歡，盛情邀請每位聽眾都成為自己人生中閃耀的「派對動物」，活出真我，擁抱無限可能。