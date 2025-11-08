訴訟女王｜Kim Kardashian首度擔正　出動頂級私伙靚衫加持

由美國娛樂圈惹火人物，Kim Kardashian主演的全新原創美劇《訴訟女王》(All’s Fair)， 現正於Disney+熱播中！由爆紅真人騷《卡戴珊家族》(The Kardashians) ，到首次擔正主角，Kim繼續火力全開，將現實中的女強人霸氣與名媛貴氣直接注入角色，帶領一班專門接手離婚官司的女律師，挑戰男性霸權，劇中更不斷出動私伙拍攝。

與其要劇組搵，不如出動私伙，相信Kim Kardashian係咁諗。（《訴訟女王》劇照）

首度出演劇集的Kim，於第一集即與劇中球員爆肌長髮老公(Matthew Noszka 飾)上演火辣親熱戲！兩人在結婚五周年紀念日互送驚喜，情到濃時Kim更騎坐在老公腿上深情擁吻，在低胸貼身白色晚禮服之下好身材表露無遺，場面超火辣！觀眾對於可以看到演繹的大膽與狂野表示驚喜，大飽眼福！

兩人在結婚五周年紀念日互送驚喜，情到濃時Kim更騎坐在老公腿上深情擁吻。（《訴訟女王》劇照）

低胸貼身白色晚禮服之下好身材表露無遺。（《訴訟女王》劇照）

劇中「戰衣」直逼時裝騷

其華麗造型同樣成為觀眾焦點：除了劇組努力蒐集1990年代名牌vintage服裝之外，Kim更直接帶同造型師以及珍藏私伙開工，為喜歡時裝的觀眾帶來另一種觀賞角度與體驗，亦彰顯了Kim不可複製的奢華品味，其中包括：

第1集：大女主登場懾人氣勢盡顯

Kim身穿Jean Paul Gaultier 2008年秋季 Trench Coat於首集登場，完美展現人設。紅色鱷魚皮只發出一個訊號：危險！要所有人加以留意自己，令人不能無視！簡約的配飾更能突顯幹練作風，即使面臨種種挑戰，亦敢於置身其中，勇往直前。現實中，Kim同樣事業心極重，從不甘於只做話題焦點，而用實力說話，更願意花六年時間苦讀法律成為正式律師，正是劇中角色那種事業心爆燈、全面投入戰場的決心！

Kim身穿Jean Paul Gaultier 2008年秋季 Trench Coat於首集登場，完美展現人設。紅色鱷魚皮只發出一個訊號：危險！（《訴訟女王》劇照）

第2集：華麗現身珍寶拍賣會

於珍寶拍賣會中，Kim穿上由John Galliano為Christian Dior 設計、於2001年春季推出的Printed Silk Strapless Dress，配以類近花紋的外套登場。展現出完美一字型鎖骨的穿著方法，配以俐落妝容及首飾，輕易平衡裙上大型圖案的搶眼視覺，塑造出高貴與幹練感覺，成為拍賣會中的焦點。

Kim穿上由John Galliano為Christian Dior 設計、於2001年春季推出的Printed Silk Strapless Dress，配以類近花紋的外套登場。（《訴訟女王》劇照）

第2集：霸氣企上車頂怒毀小三閨蜜座駕

慘被閨蜜撬牆腳？Kim完美示範華麗回擊、優雅復仇！一身Valentino Garavani Yellow Strapless Silk Chiffon Gown 鮮明黃色與飄逸雪紡向世界表明面對背叛的冷靜與狠勁，巧妙配上搶眼誇張的Swarovski Crystal Choker Necklace，為自己閃出不假於旁人的驕儌與獨立；而Balenciaga Black Oversized Butterfly Mask Sunglasses則神秘而囂張地架在臉上，難藏霸氣，將她接下來站上小三豪車車頂、怒爆擋風玻璃一幕，瞬間昇華成一場視覺震撼的復仇名場面！

一身Valentino Garavani Yellow Strapless Silk Chiffon Gown，鮮明黃色與飄逸雪紡，似向世界表明面對背叛的冷靜與狠勁，跟角色當下的行為吻合。（《訴訟女王》劇照）

第3集：經典名牌手袋盡顯身價與品味

手袋是女人的的無形武器，亦是職業女士的名片。劇中Kim手持1995年Chanel Beige Leather Quilted Briefcase，經典孖C鎖扣與菱形壓紋展現傳統高雅。選擇 Chanel Vintage 款式，不僅展現了Kim Kardashian的品味，更是一種對時尚的堅定的宣言。即使經歷時代轉變，品味和身價依然歷久彌新、無可取代。

劇中Kim手持1995年Chanel Beige Leather Quilted Briefcase，經典孖C鎖扣與菱形壓紋展現傳統高雅。（《訴訟女王》劇照）