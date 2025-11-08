出精特工隊｜凌文龍陳漢娜合唱三級歌仔　爾冬陞都玩配「綠帽精」

來自挪威的成人喜劇動畫《出精特工隊》（Spermageddon），已於11月8日正式上畫！今次由《IT狗》、《白日之下》導演簡君晋，首次嘗試發行工作，聯同一眾老友幕後班底，包括導演羅耀輝及合作多時的編劇唐翠萍 (Iris Tong)，為動畫度身訂造廣東話抵死對白，又請來《填詞L》導演黃綺琳為全片歌曲填上粵語歌詞，及曾於《派對咖孔明》中聲演孔明，與KABE 太人rap battle而引起不少迴響的本地聲優蘇裕邦擔任配音導演，務求將這部動畫以最貼地的姿態呈獻給香港觀眾。

來自挪威的成人喜劇動畫《出精特工隊》（Spermageddon），當中有不少抵死情節。（《出精特工隊》劇照）

簡君晋話見到呢兩粒精蟲，就諗起凌文龍同陳漢娜。（《出精特工隊》影片截圖）

配音陣容方面同樣星光四射，包括林家熙 (Locker) 首次為動畫配音，與余逸思 (Yoshi) 演繹爆笑初夜情節；凌文龍與陳漢娜除了聲演「精子情侶」，更要開金口合唱；楊樂文 (Lokman) 一人聲演兩角，詮釋男主角大腦中的理智與感情；周祉君、陳湛文、岑珈其、肥蚊@小薯茄、阿J@小薯茄及朱Mic@小薯茄為不同造型的精子配出神韻。今趟粵語版更邀得多位金像級嘉賓聲演，包括影后余香凝、最佳原創電影歌曲演唱者謝雅兒，更有重量級金像導演爾冬陞客串，令聲演陣容更添驚喜。

凌文龍指由於一大班演員本身已很熟絡，未配音前已能想像到對方配音出來的效果。（電影公司提供）

凌文龍和陳漢娜繼《IT狗》之後再度合作，他們在配音前先一起看了影片，小龍說由於一大班演員本身已很熟絡，未配音前已能想像到對方配音出來的效果。「今次配音的挑戰是，挪威文比廣東話多音節，我們配音時要講很多廣東話字才能填滿一句，真的不容易。」陳漢娜在接到今次配音工作後，曾在家中幻想「精蟲的聲音」，她覺得這部電影的故事很好看，也很攪笑：「我不是歌手，唱歌不是我的強項，電影中的歌曲還要是歌劇路線，希望觀眾入場享受電影。」

Locker林定熙唔使配精蟲，係配人類，男主角角色。（電影公司提供）

《出精特工隊》充滿喜劇元素，由配音花絮影片中可見，眾位演員在配音過程中既認真又常常忍俊不禁，充滿歡樂氣氛。Locker今次是首度為動畫配音，他坦言自己今次是很「赤裸」地為男主角阿聰配音：「這部電影中有不少成人情節，我的拍檔是Yoshi，我們配音時不用見面，隔空去合作，大家都不覺尷尬，盡情地玩，配得很盡興。配音的過程中已覺劇情超好笑，希望觀眾入場都會笑爆肚。」

左右腦都係由Lokman配，一個衝勁小子，一個厭世油條，相當抵死。（《出精特攻隊》劇照）

Lokman一人分飾兩角。（電影公司提供）

Lokman表示今次配音很過癮：「最初以為自己的聲音要和角色的口型完美配合，但原來可以透過後期配整，大大減輕了配音時的壓力。」他表示自己要一人聲演兩角，好玩多過困難。至於簡導的恩師，《白日之下》的監製爾冬陞，都有玩埋一份，聲演其中一叫「綠帽精」，頂帽跟其遭遇冇關，但都係一條可憐嘅小精蟲，有一段悲慘遭遇，最後更死得壯烈。

估唔到主席都玩埋一份，而且好認真咁配，唔係講笑。（電影公司提供）

爾冬陞配的是「綠帽精」，遭遇相當悲慘。（《出精特工隊》劇照）

至於Yoshi則因為今次配音感到超級興奮，她從小就是一個卡通迷：「可能為卡通配音是我從小學時就有的夢想，熟悉我的朋友都知道我極度喜歡動畫和卡通，所以今次有這個機會我很興奮。」Yoshi又謂今次的挑戰比她想像中大，她要不斷幻想對手在場，而自己正和他對話甚至叠聲。

金像影后余香凝繼《白日之下》後再度和簡君晋合作，沒想竹到就是為阿簡發行的動畫配音：「今次D對白超大膽，我聲演的角色是癲癲喪喪的。」余香凝在配音時要唱一些和「器官」有關的歌詞，她表示「來都來了」，就豁出去盡情地配音。