世外專訪︱線條粗糙現狗牙　美術總監張小踏：特登用蠟筆繪本畫風

香港本土動畫《世外》由楊寶文監製兼編劇、Tommy吳啓忠執導，著名動畫師StepC張小踏擔任美術總監，並邀請金馬影后鍾雪瑩、小薯茄成員「童童」蔡曉童、柯煒林、張繼聰、謝安琪及「泰妹」楊雅文聲演，上周已於香港正式公映！《世外》作為耗時七年打造，上映至今更突破700萬元票房，成為觀眾本年度最關注的動畫作品之一，早前《世外》美術總監張小踏就新作接受《香港01》專訪，深入動畫製作工序、團隊捱過被受質疑、資源枯竭的難關，以及有意或正在修讀動畫的學生與動畫電影的距離。

《世外》美術總監張小踏就新作接受《香港01》專訪。（莫匡堯 攝）

張小踏受訪時深入《世外》製作工序、團隊捱過被受質疑、資源枯竭的難關等過程。（莫匡堯 攝）

《世外》大受香港觀眾歡迎，早前票房已突破700萬元！（《世外》動畫劇照）

張小踏接受訪問期間，分享指工作範圍涵蓋一切與美學相關的元素，主力負責人物及場景設計，並集中於前製作第一年內完成，及後則為審批動畫師畫作、上色與調色等工序。小踏表示最起初僅由導演Tommy、畫師Michelle與自己三人小組啟動繪製工序，採用2D手繪方式設計小妹、小鬼等主要人物角色，個別牽涉武打動作戲份的角色則有3D模組：「約八九成人物均以2D設計，印象中並沒有3D版小妹；至於黑天、人鬼等則因為武打而採用3D動畫。」

張小踏於《世外》主力負責人物及場景設計，並集中於前製作第一年內完成。（《世外》動畫劇照）

主角小妹與小鬼均為2D設計的人物。（《世外》劇照）

黑天因為牽涉動作戲份所以有製作3D模組。（《世外》動畫劇照）

《世外》不少劇情角色造型參考不同民俗元素，同時抽離於現實歷史背景，張小踏以古蘭公主為例說明：「我們先設計古蘭、姜山再到小英的造型，古蘭公主融合印度、摩洛哥、日本與西藏等文化元素，我們希望為觀眾創造一個新世界，因此我將昔日遊歷的國家五彩斑斕的民俗風尚結集到設計當中，其實有點『自肥』。」姜山與古蘭公主身處不同年代的涅爾國，小踏因此按古蘭基礎改變設計，並加入冬季厚重的衣服；小英作為英國風工業城市的童工，則穿着成人破舊、尺碼過大的工衣。

張小踏設計古蘭公主時融合印度、摩洛哥、日本與西藏等文化元素。（《世外》動畫劇照）

三人小組亦由零開始建立劇本場景：「例如姜山劇情部份的糧倉，室內室外設計，按劇情儲藏多少人數份量與季節的糧食決定空間規模；劇情需要有弓箭士兵能夠在高層匿藏，所以需要採雙層設計、並有室內採光。」完成場景設計後，則交托予十多人的背景動畫師團隊人手繪製2D場景圖，個別具重覆性場景元素如工廠織布機則以3D動畫製作。

張小踏的辦公室貼滿《世外》不同階段的人物及場景設計圖。（莫匡堯 攝）

動畫線條粗糙現狗牙 張小踏：其實特登用兒童繪本風格

《世外》動畫由人手繪製，當中一筆一劃均為動畫師心血結晶，包括導演吳啓忠由短片版本開始對蠟筆繪本畫風的堅持，張小踏表示動畫線條呈現的粗糙筆觸為刻意設計：「我們採用兒童繪本常見的蠟筆畫風，若觀眾在大銀幕放大下看到的『不足』、線條呈『狗牙』形，其實由我們刻意安排。我們起初以絲滑線條繪製，再加入幼細蠟筆效果，曾經有觀眾詢問是否解像度不足形成，其實是我們刻意採用的風格。」

有觀眾覺得《世外》動畫線條粗糙出現狗牙，張小踏表示其實是刻意設計。（莫匡堯 攝）

《世外》曾被受動畫老行尊質疑 堅持下終成創舉：冇死到大家已經偷笑！

《世外》作為純本地製作動畫，於電影市場上相當罕見，由楊寶文、吳啓忠與張小踏組成的鐵三角團隊，起初亦受到外界不少質疑：「其實根本沒有人覺得做得到！許多前輩對我們說，其實你們沒有人、沒有錢，在這個地方根本無法做得到！在Polly與Tommy堅持下，原來真的做得到，香港其實有許多人才，只不過缺乏土壤與資源讓他們發揮，過程當然不容易，基本上『冇死到大家已經偷笑』！所以在交付DCP（數碼電影檔）當日，是我們最開心的一日！那一刻完成所有工序，已經覺得勝利！」

張小踏笑言起初沒有人相信《世外》能夠完成，大家冇死已經偷笑。（莫匡堯 攝）

資金一度枯竭 導演一句話令張小踏堅信能抵終點：最多我一個人逐張畫晒為止！

張小踏坦言入行以來從未見過如《世外》規模一樣的動畫電影：「我從來沒有見過如此規模的製作存在，其實我亦沒有信心主導這個製作，就算給我一億也不敢！」而在《世外》製作途中，亦曾經歷資金一度枯竭的難關，當時導演吳啓忠的一句話讓張小踏相信始終能夠抵達終點：「當時再沒有錢時，我心想完蛋了，但他說『最多我一個人逐張逐張畫晒為止！』當下我馬上眼泛淚光，覺得我們始終能夠做得到！」

張小踏在《世外》資金枯竭時，曾一度認為製作會無法完成。（莫匡堯 攝）

《世外》在導演吳啓忠（左）與監製兼編劇楊寶文（右）堅持之下完成。（電影公司提供）

動畫學生與電影距離不遠：一部iPad就夠！

香港各大專院校均有動畫製作相關學系，張小踏亦為理工大學任教講師之一，談到學生與製作一部動畫電影的距離，小踏坦言未如大家預想一樣遠：「2D動畫其實可以，一部iPad已經足以完成《世外》！或許在最後渲染工序需要一部功能夠強的電腦，因為我知道團隊最後亦花數十萬購置一部功能較強的電腦。我只能說，理工大學目前的校園設備，尚未能處理最後工序。」然而她亦強調，硬件器材僅為次要，重點在於動畫師本身的能力：「只要有好劇本、好畫功，基本上已足夠完成一部2D動畫。若說電影級數，有投資者便能夠購置器材，而器材價錢亦有限，最重要是繪畫每一幅動畫的恆心！」

著名動畫師張小踏現為理工大學任教講師之一。（莫匡堯 攝）