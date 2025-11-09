謝婷婷「舊愛」被指性騷擾向女導演發色情片　露骨問：這樣可以嗎

現年54歲的「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）驚爆被37歲華裔女導演周依指控性騷擾和恐嚇，周依過去連日在社交平台圖文並某指謝洛美維納在追求她時，發送色情片段及不雅圖片，並在醉酒後威嚇她，事件震驚外界。

謝洛美維納憑在漫威《復仇者》系列中飾演「鷹眼」再度爆紅。（電影劇照）

華裔女導演周依指控謝洛美維納性騷擾和恐嚇。（Getty Images）

謝洛美維納與周依曾合作拍攝一部以迪士尼為主題的紀錄片《Chronicles of Disney》及動畫《Stardust Future》。其後謝洛美維納開始追求周依，今年6月開始，謝洛美向周依發送色情照片和片段，周依更透露當中更包括謝洛美本人的下體私密照，還有一男一女在發生性行為的片段。在周依公開的對話中，謝洛美更問對方：「這樣可以嗎？」此外，周依還公開多張證明自己在謝洛美家中的照片。

周依公開謝洛美維納發送色情照片和片段。（IG圖片）

周依指謝洛美醉酒威嚇她。（IG圖片）

周依分享自己在男方家中的照片。（IG圖片）

周依在IG同時上載了8月時向同事求救的短訊截圖，當時她身處謝洛美的豪宅商討電影製作事宜，但期間謝洛美維納飲醉，並大喊大叫了兩小時，嚇得周依把自己反鎖在浴室內，並傳短訊向同事求救。不過今年9月，周依曾分享乘坐謝洛美維納開篷車的片段，令網民猜測二人關係。周依上月接受《每日郵報》訪問時，承認與謝洛美維納正在拍拖，但突然指控謝洛美維納性騷擾及又威脅要向ICE（美國移民及海關執法局）舉報她。有外媒就此事向謝洛美維納團隊查詢，其發言人表示：「這些指控完全不準確，純屬捏造。」

謝洛美維納多年前曾與謝婷婷傳緋聞，謝婷婷更公開祝賀對方生日快樂，被問到二人關係，謝婷婷表示：「「是呀，他正日生日我都有跟他說Happy Birthday。不過我沒有飛到美國跟他慶祝，大家都忙於工作，暫時未有計劃見面，說了下年先跟他慶祝。（可有進一步發展？）慢慢來，做下朋友先。（你們現正處於曖昧關係？）不知道呢，等再清楚些才告訴大家。（情人節會否慶祝？）工作緊要，情人節可以押後。」