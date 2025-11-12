Kim Kardsahian新劇「半臀西裝」太性感　劇迷炮轟：停止賣弄色情

由話題女王Kim Kardashian、Sarah Paulson、娜奧美屈絲（Naomi Watts）、Glenn Close等，主演的全新原創美劇《訴訟女王》(All's Fair）上周開播已成為劇迷熱話。首次擔正拍劇的Kim將現實中的女強人霸氣與名媛貴氣直接注入角色，帶領一班專門接手離婚官司的女律師，挑戰男性霸權。

《訴訟女王》由Kim Kardashian、Sarah Paulson、娜奧美屈絲（Naomi Watts）、Glenn Close等主演。（IG圖片）

與其要劇組搵，不如出動私伙，相信Kim Kardashian係咁諗。（《訴訟女王》劇照）

《訴訟女王》中所有角色都以時尚造型亮相，而戲外都熱愛時尚得Kim更出動私伙靚衫及手袋拍攝。其中一幕，Kim穿上「半臀西装」上班，上身以緊身恤衫及馬甲示人，下身配搭貼身長裙，後腰位置極低，並露出T-Back內褲。劇中這個造型曝光後，隨即惹來大批網民狠批，更指崇尚女權主義的Kim原本想透過造型來顯得專業，但反而暴露了女性靠身材來引起外界關注的弱點。

Kim在劇中穿上「半臀西装」。（IG圖片）

造型被劇迷批評過分性感，不適合職場劇。（IG圖片）

大批網民炮轟造型不符合專業律師，更批評Kim根本只是想賣弄身材：「無語了，相像一下你有急事要找律師，當你來到律師事務所焦急的等待時，受你委托的律師晃著一個丁字褲搖曳生姿的走進來」、「大女主職場劇有必要嗎？」、「還以為這種衣服只有A片裡會出現」、「造型太用力了」、「沒有演技就要這樣做」、「停止賣弄色情」。另外，現實中的Kim於今年5月終於完成法律實習（legal apprenticeship）計劃，取得參加加州律師考試的資格，可惜未能通過加州律師資格考試，似乎還有一段距離才能成為真正的律師。