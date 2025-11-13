鐵血戰士︱艾麗芬寧半身演出美腿缺席　網民逆向操作搜刮長腿靚相

荷里活科幻動作電影《鐵血戰士：蠻荒廝殺》（Predator：Badlands），為經典科幻片《鐵血戰士》（Predator）角色前傳故事，並由艾麗芬寧（Elle Fanning）、Dimitrius Schuster-Koloamatangi等主演。劇情中，艾麗芬寧飾演殘破缺腳的仿生人Thia，全程僅以上半身參與演出，電影上映後竟意外「逆向操作」，令外國網民焦點落在艾麗芬寧缺席的雙腿，瘋狂搜刮並轉發艾麗芬寧長腿靚相！

《鐵血戰士：蠻荒廝殺》為經典科幻片《鐵血戰士》角色前傳故事。（《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》劇照）

艾麗芬寧飾演殘破缺腳的仿生人Thia，全程僅以上半身參與演出。（《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》劇照）

艾麗芬寧在《鐵血戰士：蠻荒廝殺》裡僅以上半身演出。（GettyImages）

《鐵血戰士：蠻荒廝殺》上映後，艾麗芬寧「缺席的長腿」反而成為觀眾焦點。（GettyImages）

童身出身的艾麗芬寧身高1米75公分，比胞姊狄高達芬寧（Dakota Fanning）身型更高䠷修長，出席各大影展紅地氈及時裝活動亦較胞姊更吸引觀眾注目。艾麗芬寧於《鐵血戰士：蠻荒廝殺》演出後，網民焦點更落在她「缺席長腿」之上，搜刮其社交媒體及昔日盛裝出席活動曬長腿的靚相，並於社交媒體上廣傳。

艾麗芬寧在《鐵血戰士：蠻荒廝殺》裡僅以上半身演出。（《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》劇照）

艾麗芬寧在公開活動中常以長裙亮相，較少展露美腿。（GettyImages）

艾麗芬寧在公開活動中常以長裙亮相，較少展露美腿。（GettyImages）

艾麗芬寧在公開活動中常以長裙亮相，較少展露美腿。（GettyImages）

雖然艾麗芬寧經常在公開活動上以長裙亮相，然而為泳裝及時裝造型亦不乏展露雪白美腿的機會，在社交媒體上亦有不少美腿福利靚相，令網民覺得艾麗芬寧長腿於電影中缺席確實相當可惜！

艾麗芬寧在社交媒體上分享不少泳裝福利照曬長腿。（艾麗芬寧IG圖片）

艾麗芬寧在社交媒體上分享不少泳裝福利照曬長腿。（艾麗芬寧IG圖片）

艾麗芬寧在社交媒體上分享不少泳裝福利照曬長腿。（艾麗芬寧IG圖片）

艾麗芬寧在社交媒體上分享不少泳裝福利照曬長腿。（艾麗芬寧IG圖片）

艾麗芬寧在社交媒體上分享不少泳裝福利照曬長腿。（艾麗芬寧IG圖片）

艾麗芬寧在社交媒體上分享不少泳裝福利照曬長腿。（艾麗芬寧IG圖片）

艾麗芬寧在社交媒體上分享不少泳裝福利照曬長腿。（艾麗芬寧IG圖片）

艾麗芬寧分享長腿福利照。（艾麗芬寧IG圖片）

艾麗芬寧分享長腿福利照。（艾麗芬寧IG圖片）

艾麗芬寧於時裝照中亦不乏曬長腿的機會。（艾麗芬寧IG圖片）

艾麗芬寧有關腿部的照片在網上瘋傳。（艾麗芬寧IG圖片）

艾麗芬寧於時裝照中亦不乏曬長腿的機會。（艾麗芬寧IG圖片）